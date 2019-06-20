В Испании бабушка стала порноактрисой, чтобы обеспечивать любимого мужа (видео)

Несколько раз в месяц она принимает участие в порнофильмах.

В Испании бабушка стала вебкам-моделью, чтобы обеспечивать себя и своего мужа.

Об этом сообщает Mirror.

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Отмечается, что муж 58-летней Эбби Робертс не может работать по состоянию здоровья, кроме того, у бабушки растут семь внуков. Поэтому женщина решила уйти в порно-бизнес и проводит по 6-7 дней в неделю перед камерой. Также несколько раз в месяц она принимает участие в порнофильмах, которые снимает в своем доме.

Муж не против ее работы. Он сожалеет лишь о том, что ей приходится слишком много работать. Робертс признается, что она увлечена работой и совсем не стесняется своего тела.

“Я никогда не стремилась стать моделью, похожей на куклу "Барби". Много моих клиентов, особенно молодые, любят меня за то, что я старше», - утверждает она.

Женщина спокойна и за то, что ее могут увидеть внуки, ведь считает, что секс - неотъемлемая часть жизни, которую не надо скрывать.

Как сообщал УНИАН, в Германии программисты создали нейросеть, которая идентифицирует в соцсетях порноактрис.