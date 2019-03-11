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В Харькове девушка не заплатила в ресторане, а перед копами разделась и станцевала стриптиз (видео)

18:07, 11 марта 2019
Курьёзы
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Инцидент произошел сегодня в «Якитории» / gomel.today

Об этом сообщает Twitter-канал «Ху*вая Салтовка».

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Инцидент произошел сегодня, 11 марта, в «Якитории» на ул. Квитки-Основьяненко. Молодая клиентка отказалась платить, из-за чего пришлось вызвать патрульных. Но перед полицейскими она сняла с себя всю одежду.

«Девушка устроила настоящую истерику - мол, вот вам, забирайте все. При этом она то любовалась собой в зеркале, то садилась на пол, то выбегала из заведения. Успокоить девушку не удалось, поэтому патрульные вызвали специальную бригаду медиков», - говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей отмечают, что, вероятно, харьковчанка находилась в состоянии наркотического опьянения.

При этом автор видео в заметке в соцсетях сообщает, что с неадекватной клиенткой был еще и ребенок. Но в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области эту информацию не подтверждают, говорят, девушка была одна.

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Теги: #Харьков