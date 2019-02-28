Украинки показали фантастический номер с кошками на американском шоу талантов (видео)

Судьи готовы были попрощаться с девушками, но решили дать им шанс. Когда Марина и Светлана стали работать с кошками, а те в свою очередь демонстрировать самые разные трюки, жюри замерло.

В новом сезоне шоу «Америка ищет таланты» участникам приходится придумывать невообразимые номера.

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Судьи уже многое повидали за столько лет существования шоу. Свои способности в американском шоу решили продемонстрировать две девушки из Украины. Точнее мама и ее дочка.

Поначалу судьи не скрывали своего разочарования и пренебрежения, когда увидели на сцене кошек. Они готовы были попрощаться с девушками, но решили дать им шанс. Когда Марина и Светлана стали работать с кошками, а те в свою очередь демонстрировать самые разные трюки, жюри замерло. Одна из кошек, словно лев, прыгала в кольцо, другая катила бочонок, третья ползала по перекладине.

Для того, чтобы научить животных таким трюкам, нужно обладать хорошими навыками дрессировки. И, конечно же, нельзя не отметить талант и способности подопечных украинских дрессировщиц.

Как сообщал УНИАН, ранее мастер песочной анимации Ксения Симонова заняла третье место в самом популярном талант-шоу мира America’s Got Talent: Champions.