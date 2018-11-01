"Китайские ноги!": известная украинская ведущая оконфузилась перед туристами в Риме

Украинская ведущая Соломия Витвицкая, конечно, извинилась за свою неполиткорректность в Риме, но все равно было неловко, и более выигрышного кадра дожидаться не стала.

Прошлой зимой на новогодние праздники украинская телеведущая Соломия Витвицкая вместе с мужем отправились в Рим.

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"До этого я в Италии уже побывала несколько раз, а вот муж в эту страну ехал впервые. А поскольку он изучает итальянский язык, то неделя на родине Адриано Челентано и Моники Беллуччи для него была вдвойне интересна", - поделилась Витвицкая журнажу НВ.

В Риме их встречала давняя подруга украинской телеведущей, с которой она училась в Германии.

После череды событий она переехала в Италию, открыла небольшое турагентство и теперь проводит экскурсии по Риму и окрестностям. Так что грех было не воспользоваться услугами знакомого гида. Конечно, подруга не отказала, провела увлекательную экскурсию по Вечному городу и под занавес предложила сфотографировать у стен Колизея.

"А там, как всегда, было несметное количество туристов. Вооруженная фотоаппаратом подруга всячески приноравливалась, чтобы в кадре остались только я, Влад и Колизей. Но не тут-то было. Все время кто-то лишний попадал к нам в кадр и портил идиллию. Намучившись, приятельница наконец победно выкрикнула: — О, вот! Шикарный снимок! И тут же в сердцах добавила: — Если бы только не эти китайские ноги, что влезли на полкадра! Мы с мужем обернулись и увидели рядом двух девушек с характерным азиатским прищуром. И тут одна из них произнесла фразу, вспоминая которую, мы потом много раз покатывались со смеху: — Ребята, это не китайские ноги, а казахские! То есть китаянки оказались казашками", - рассказала ведущая.

Украинская пара, конечно, извинилась за свою неполиткорректность, но все равно было неловко, и более выигрышного кадра дожидаться не стали.

"А позже муж в своем Инстаграме все же разместил это фото с “китайскими ногами” и собрал много лайков", - добавила она.