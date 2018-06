Ювелирный бренд Tiffany & Co. выпустил рекламу обручальных колец для геев

Знаменитый ювелирный бренд Tiffany & Co. опубликовал первые рекламные снимки своей новой коллекции обручальных колец под слоганом Will You? ("Станешь ли ты?") Фотосессия мгновенно приобрела статус скандальной - главными героями кампании этого года стали два гомосексуалиста из США, сообщает Super.ru.

К слову, это была первая в истории Tiffany & Co. съемка с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации. Интересно, что мужчины-модели - реальная гей-пара из Нью-Йорка.

Провокационную по содержанию съемку подготовил всемирно известный глянцевый фотограф Питер Линдберг.

"Такова реальность: в наше время любовь обрела новые формы и виды", - говорится в сообщении пресс-службы бренда.

Впрочем, серия рекламных снимков рассчитана и на традиционные пары.