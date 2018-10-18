Украинская воспитательница детского сада покорила сеть рэп-хитом о рыбках (видео)

Сама alyona alyona рассказала, что в свободное от работы время читает рэп и сидит в Интернете.

Воспитательница в детском саду в городе Барышевка Киевской области Алена записала рэп-песню и сделала на нее клип, который в YouTube за сутки посмотрели более 33 тысяч раз.

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Рэп-исполнительница с псевдонимом alyona alyona на видео танцует, катается на гидроцикле и сорит деньгами. Припев песни "Рыбки, рыбки, рыбки" надолго застревает в голове.

Издание Comma пишет, что клип на песню снял 19-летний рэпер и контент-мейкер Delta Arthur. Через неделю выйдет еще и альтернативное видео на трек.

Сама alyona alyona рассказала, что в свободное от работы время читает рэп и сидит в Интернете. Она любит слушать Лил Узи Верта, Трэвиса Скотта и "классику" хип-хопа – NWA, Wu-Tang Clan.