Памела Андерсон рассказала о страшных временах для хорошего секса и участии в «групповушках»

По словам актрисы, постоянное сидение за компьютером делает задницу мужчины плоской и неапетитной.

Известная голливудская актриса Памела Андерсон указала на «эпидемию» асексуального поведения мужчин и допустила, что во всем виноваты современные технологии и скрытые фобии.

Об этом она сказала в интервью изданию Dazed.

По словам актрисы, чрезмерная мастурбация и фантазии о виртуальных героинях может привести к настоящей зависимости. Андерсон отметила, что физическая близость и романтические отношения наполнены глубокой эмпатией. А вот отношения с порно и салфетками – нет.

«Это опасные времена для хорошего секса. Мы должны сделать все возможное для сохранения связи между людьми, мы сильнее, когда мы в парах», - сказала Андерсон.

Читайте такжеУченые объяснили, почему отсутствие секса опасно для женщин

Актриса также призналась, что у нее был только плохой опыт секса втроем. Впрочем, она не осуждает тех, кому такое нравится.

«Все мои любовники были слишком ревнивыми. Кроме, наверное, одного, который фантазировал о наблюдении за мной с другой женщиной. Порой это звучит соблазнительно. Но я слишком романтична. Я не получаю удовольствие от секса без любви и обязательств. Это не механика или показуха. Речь идет об интимности и обмене секретами», - пояснила актриса.

Читайте такжеНазваны продукты, которые ни в коем случае нельзя есть перед сексом

Андерсон также посоветовала своим сторонникам переходить на вегетарианскую диету, потому что она на самом деле наполнена «афродизиаками». Мясо же, по словам актрисы, делает людей нездоровыми импотентами. Также она раскритиковала тех, кто целыми днями сидит за компьютером или играет в видео игры.

«Мужчины с вялой от сидения целыми днями попой не привлекательны. Тело становится очень неапетитным. Я не поклонница такого стиля жизни, это скучно», - прокомментировала Андерсон.