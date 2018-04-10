Создатели сериала "Западный мир" вместо спойлеров второго сезона показали собаку-меломана (видео)

25-минутное видео должно было раскрыть зрителям сериала сюжетные повороты второго сезона, но что-то пошло не так.

Создатели сериала "Западный мир" ("Westworld") Лиза Джой и Джонатан Нолан заявили на Reddit, что покажут спойлеры второго сезона. В начале опубликованного ими видео показан один из ключевых персонажей, но после полутора минут просмотра становится понятно, что сюжет останется загадкой - вместо обещанных спойлеров показали собаку, которая слушает саундтрек сериала.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети был опубликован отрывок сериала "Игры Престолов" с Трампом.