Создатели сериала "Западный мир" вместо спойлеров второго сезона показали собаку-меломана (видео)

18:13, 10 апреля 2018
Курьёзы
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Создатели сериала разыграли зрителей перед выходом нового сезона / Кадр из Westworld

Как сообщал УНИАН, ранее в сети был опубликован отрывок сериала "Игры Престолов" с Трампом.

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