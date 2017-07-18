Трамп в "Игре престолов": в сети появился шуточный отрывок сериала с американским президентом (видео)

В сети появились шуточные отрывки сериала «Игра престолов» с американским президентом Дональдом Трампом.

В частности, президент США рассказывает Дейнерис Таргариен о проблеме исламских радикалов, а в следующем эпизоде с другими героями саги рассказывает о планах построить стену на границе с Мексикой.

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Так, авторы видео использовали предвыборные цитаты американского лидера и вставили в определенные отрывки известного сериала.

Как сообщал УНИАН ранее, на прошлых выходных состоялась премьера первой серии седьмого сезона одного из самых популярных сериалов на телевидении «Игра престолов». К событию многие компании выпустили тематическую продукцию и программы. Google не стал исключением и тоже предложил поклонникам сериала что-то особенное.

Теперь фанаты «Игры престолов» могут с помощью приложения на Android Google Street View «прогуляться» по местам съемок сериала и увидеть замок Винтерфелл и другие локации саги.