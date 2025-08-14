В Киеве состоится финал благотворительного конкурса Dity.Help Music: open air, топовые артисты и юные таланты со всей страны

15-16 августа в Киеве состоится финал 2-го благотворительного конкурса Dity.Help Music. Впервые событие пройдет в формате open air в инновационном парке Unit City, поэтому посетить смогут все желающие. Медиапартнер мероприятия - телеканал ПЛЮСПЛЮС.

Dity.Help Music - инициатива Таврического фонда, основанная в 2024 году совместно с телеканалом М1 и Наше Радио. Конкурс стал продолжением многолетней традиции поддержки музыкально одаренных детей Украины: в течение 1998-2021 годов Таврический фонд организовывал фестиваль "Черноморские Игры" в г. Скадовск, а затем - одноименный вокальный конкурс в Киеве.

В этом году полуфинал Dity.Help Music состоялся в студии Наше Радио, а финал пройдет в Unit City в присутствии зрителей. Dity.Help Music является благотворительной инициативой основателя Таврического Фонда Николая Баграева. Конкурс ориентирован на детей 6-18 лет, которые являются гражданами Украины, независимо от их места жительства. Участие в соревновании - бесплатное.

Несмотря на постоянные обстрелы и жизнь в условиях войны, украинские дети хотят заниматься творчеством и развивать свои таланты. Так, в 2025 году Dity.Help Music получил 930 заявок на участие в конкурсе из 22-х областей Украины, а также из Германии и США. Это высокий показатель для детских музыкальных событий.

Номинации конкурса Dity.Help Music в 2025 году:

- Вокалистки и вокалисты (6-9 лет);

- Вокалистки и вокалисты (10-12 лет);

- Вокалистки и вокалисты (13-15 лет);

- Вокалистки и вокалисты (16-18 лет);

- Дуэты и группы (6-18 лет);

- Современное фольклорное исполнение (6-18 лет);

- Авторская песня (автор и исполнитель собственных песен, 6-18 лет).

Победители номинаций получат "песню под ключ", которую спродюсирует украинский музыкальный HUB TAVR Records.

Жюри конкурса: Валентин Коваль (один из родоначальников фестиваля "Черноморские Игры"), Натела Чхартишвили-Зацаринная (Генеральный продюсер телеканалов М1 и М2), Виталий Дроздов (Генеральный продюсер Тавр Медиа), Тоня Матвиенко (Заслуженная артистка Украины), Елена Мозговая (музыкальный продюсер), Елена Савинова (преподаватель вокала), Валерий Сасковец (продюсер TAVR Records), Светлана Тарабарова (певица, композитор, артистка), Тина Кароль (Народная артистка Украины).

Проект поддерживают топовые артисты Украины. Так, во время финала Dity.Help Music будут выступать Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки, ТИНА КАРОЛЬ, ZLATA OGNEVICH, TARABAROVA, ТОНЯ МАТВИЕНКО, DREVO, DOMIY, МЯТА, PARFENIUK, VLAD DARWIN, POSITIFF, MOLFAR. Также на сцену Dity.Help Music 2025 выйдут его прошлогодние победители: Артем Котенко, Дарья Зубрицкая, Анна Ткач, Народный художественный коллектив "Вокальный ансамбль "Спивограй", Анна Дойна.

К реализации Dity.Help Music привлечены лучшие технические и сервисные компании Украины. Участие в конкурсе дарит юным вокалистам возможность заявить о себе и способствует привлечению детей в вимиджевые проекты всеукраинского и международного уровня, коллаборации с мастерами современной украинской сцены. Среди зрителей мероприятия: одаренные дети, педагоги, продюсеры, представители музыкальной индустрии, благотворители, дети погибших героев, пленных и пропавших без вести, семьи военнослужащих, люди с инвалидностью, ВПО.

Вход на финал 2-го благотворительного конкурса Dity.Help Music бесплатный, регистрация доступна по ссылке.

В программе Dity.Help Music 2025:

15 августа, 12.00 - 16.00 - мастер-классы, фан-встречи, презентации;

16 августа, 14.00 - 17.00 - финал конкурса, 17.00 - 21.30 - концерт с

участием победителей конкурса и популярных украинских исполнителей.

2-й благотворительный конкурс Dity.Help Music проходит при финансовой поддержке Таврического Фонда, Unit City, KAN Development, Dovgiy Family Office и OMD Optimum Media Ukraine.