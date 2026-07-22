'Караоке на майдане' приглашает на заключительные съемки сезона: какие сюрпризы ждут зрителей

Все желающие смогут не только поддержать участников, но и сами выйти к микрофону.

26 июля в 11:00 на Контрактовой площади в Киеве состоятся заключительные съемки сезона легендарного народного шоу "Караоке на майдане". Киевлян и гостей столицы ждет день, наполненный музыкой, искренними эмоциями и яркими сюрпризами. Все желающие смогут не только поддержать участников, но и сами выйти к микрофону, попасть в кадр и стать частью легендарного проекта.

Для финальных съемок команда проекта подготовила особую программу. Одним из главных событий станет эксклюзивное выступление Игоря Васильевича Кондратюка прямо на сцене "Караоке на майдане". Также ХАС исполнит дуэтный номер с певицей Мятой.

Еще одним сюрпризом станет специальный выпуск с участием Евгения Хмары. Впервые в истории обновленного проекта все участники одного из выпусков будут петь под живой аккомпанемент известного пианиста и композитора. Такой формат подарит знакомым песням новое звучание, а зрителям – особую атмосферу.

Видео дня

Во время финальных съемок также будет сниматься выпуск, посвященный Дню Государственного флага Украины, поэтому команда ТЕТ приглашает всех приходить в вышиванках. Автора лучшего тематического образа ждет специальный подарок.

Телеканал ТЕТ и "Королевский вкус" вернули "Караоке на майдане" ради благотворительной цели – поддержки реабилитационного центра "Титановые". Во время съемок и телевизионных эфиров продолжается сбор средств на их реабилитацию, поэтому каждый желающий сможет присоединиться к этой благотворительной инициативе.

Приходите 26 июля в 11:00 на Контрактовую площадь, чтобы стать частью финальных съемок сезона "Караоке на майдане", поддержать участников, спеть вместе с ними и окунуться в атмосферу легендарного шоу.

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