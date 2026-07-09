Группа 'Авиатор' станет специальным гостем 'Караоке на майдане': легендарное шоу вновь собирает украинцев

Телеканал ТЕТ приглашает всех желающих принять участие в одном из самых известных украинских телепроектов.

Уже в это воскресенье, 12 июля, в 11:00 на Контрактовой площади в Киеве состоятся съемки народного шоу "Караоке на майдане". Особым гостем нового выпуска станет легендарная украинская группа "Авиатор", чьи песни хорошо знакомы нескольким поколениям украинцев.

Телеканал ТЕТ приглашает всех желающих стать частью одного из самых известных украинских телевизионных проектов, спеть любимые хиты и присоединиться к добрым делам.

На этот раз гостей съемок ждет особая музыкальная атмосфера. К "Караоке на майдане" присоединится легендарная группа "Авиатор", которая подарит зрителям атмосферу, знакомую и любимую миллионам украинцев. Также на сцене выступит YOGEN, а еще – самая молодая победительница "Караоке на майдане" времен Игоря Кондратюка, которая сегодня строит успешную музыкальную карьеру под сценическим именем NE TA.

"Караоке на майдане" уже много лет остается символом украинского телевидения, живой музыки, искренних эмоций и единства украинцев. Сегодня легендарный формат обрел новое звучание, соединив любимую атмосферу народного шоу с важной миссией, ведь телеканал ТЕТ и "Королевский вкус" вернули "Караоке на майдане" ради благотворительной цели – поддержки реабилитационного центра "Титановые", который помогает украинским ветеранам восстанавливаться после ранений.

"Титановые" и обновленное "Караоке на майдане" – это история о том, как украинцы поддерживают украинцев.

ТЕТ приглашает приходить на Контрактовую площадь всей семьёй, вместе с друзьями или коллегами. Петь любимые песни, поддерживать участников, собирать деньги и делать пожертвования. И, возможно, именно в этот раз ваш голос услышит вся страна.

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