Америка хочет сделать Украину подопытным кроликом
Идея «справедливого налога» находится в Америке на уровне академических диспутов, и в Конгрессе у нее нет шансов даже пройти в профильном комитете. Зато экспериментальным полигоном было предложено стать Украине...
Мнение
Предыдущая версия правительственной программы «украинский прорыв», если помните, содержала четкое обязательство заменить НДС налогом на продажу. Отредактированный вариант предлагает более обтекаемую форму: «осуществление экономического анализа преимуществ и недостатков налога на добавленную стоимость и налога на потребление (продажу) с целью выбора более эффективного как для налогоплательщиков, так и для развития государства».
Очевидно, диспут по актуальным вопросамналоговой реформы в Украине, проведенный под эгидой Минфина, Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, а также вашингтонского Международного центра по налогам и инвестициям, как раз и был началом этой публичной дискуссии.
Вот только в самом начале дискуссии собравшихся ожидал сюрприз – речь будет идти не просто о замещении НДС (который в этом году должен принести в госбюджет 41 процент всех доходов) на налог на продажу, а об универсальном магическом налоге, который вообще призван заменить все существующие ненавистные подати и сборы. Сразу вспомнился нардеп Балашов с его 10-процентным налогом и рекламой на бусиках.
Реклама американского универсального «справедливого» налога также размещена на автобусе, который колесит хайвеями Америки и пропагандирует среди соотечественников детали суперналога, который по-английски можно охарактеризовать как «one-size-fits-all», - один размер подходит на все телосложения. Обоснование – сложная американская налоговая система, которая является кормушкой для сотен тысяч юристов и налоговых консультантов и которая отбирает у американцев массу времени на заполнение многостраничных деклараций, должна быть упрощена. Сама же идея простая до невероятности – все без исключения налоги (прежде всего на прибыль с граждан, налоги на продажи на уровне штатов и налоги на фонд оплаты труда) должны быть заменены общенациональным налогом на розничные продажи. Адвокаты этого налога обсчитали его предельную ставку в 23 процента, что приблизительно отвечает уровню перераспределения американского ВВП через бюджет. «Изюминкой» этого фискального чуда является т.н. демогранты – авансовый налоговый кредит, который ежемесячно будет высылаться чеком домохозяйствам, и объем которого будет зависеть от количества детей в семье. Среди заокеанских ораторов был и известный экономист Лоренс Котликофф, который позабавил аудиторию (преимущественно чиновников Минфина и ГНА) фентези на тему: «Использование штрихкодов с целью получения налогового кредита». Профессор Бостонского университета изобразил картину недалекого будущего (следует понимать и в США, и в Украине), когда каждая покупка облагаемого налогом товара будет сканироваться уникальным штрихкодом идентификационного удостоверения покупателя. После агрегации и обработки данных и сопоставления их с составом семьи налогоплательщику автоматически из налоговой будет посылаться чек с возвращенной суммой. В воображении сразу появились украинские базары, где будут установлены не просто кассовые аппараты, а еще и считчики штрих-кодов с бесперебойной связью с базой данних ГНА.
Ораторы скромно промолчали, что идея «справедливого налога» находится в Америке на уровне академических диспутов, и в Конгрессе у нее нет шансов даже пройти в профильном комитете. Зато подопытным кроликом и экспериментальным полигоном было предложено стать Украине, в которой, в отличие от США, перераспределение ВВП через бюджетные расходы составляет не 23, а 46 (!) процентов (с пенсионным фондом). В отличие от США, граждане которых с колыбели привыкают полагаться на свои и только свои силы, Украина-матушка берет своих подданных под крыло государственного патернализма начиная с родильного зала и до гроба (другое дело, насколько оправданной, искренней и эффективной является эта опека). Следовательно, чтобы профинансировать эти государственные расходы стоимостью в 46 процентов ВВП, Украине американскими финансовыми пасторами предложено отменить все налоги и вместо этого заменить их одним-единственным.
Проведем блиц-расчеты – при ожидаемом в 2008 году ВВП в 921 млрд гривен, потребление (которое является базой универсального налога) составит 721 млрд. Следовательно, чтобы профинансировать потребности государства в 423 млрд гривен (46 процентов от ВВП), налог на розничную продажу нужно внедрить по меньшей мере со ставкой 60 процентов. А если применить налоговые возвраты (демогранты) малообеспеченным семьям, то ставка должна быть за 70 процентов.
Как вам перспектива платить налог в 70 процентов? Это при том, что в Украине 83 процента магазинов оформлены на частные лица и 94 процента торговых мест на базарах – на них же. Какой тектонический сдвиг общественого сознания и срочное прозрение должно случиться, чтоб эти люди назавтра стали налоговыми агентами, которые будут взимать с покупателей 70-процентный налог и в тот же вечер наперегонки будут перечислять его в бюджет?
А какой болевой шок должен случиться с нами, чтоб мы начали платить 70 процентный налог?
Создалось впечатление, что хозяева недостаточно поинформировали многоуважаемых американских гостей об особенностях украинской налоговой системы и тех несвойственных Америке обязательствах, которые она должна финансировать. Как мантру они повторяли «23 процента», не понимая, что 23-процентный налог в Украине возможен лишь тогда, когда (а) мы сами из своей зарплаты откладываем себе на пенсию, и теперешние пенсионеры остаются на произвол судьбы; (б) мы завтра переходим на медицинское страхование, (в) образование становится платным (г) государство отказывается удерживать на плаву угольные рудники и (д) проезд в метро стоит дороже лондонской «трубы». К чести министра финансов Пинзеника, его выступление безжалостно продемонстрировало полную несовместимость «справедливого налога» с украинскими реалиями. Его же бывший единомышленник Сергей Терехин маневрировал в поисках того, что он иногда называет «паллиативом».
Если эта встреча была, как это было обещано в «Украинском прорыве», началом дискуссии относительно «экономического анализа преимуществ и недостатков налога на добавленную стоимость и налога на потребление (продажу) с целью выбора более эффективного», то более метко, чем народная мудрость ее не подытожишь: лучше синица НДС в бюджетной руке, чем журавль «справедливого налога» в небе Терехина и Ко.
Станислав Голубенко, г. Киев