Америка хочет сделать Украину подопытным кроликом

Мнение

Предыдущая версия правительственной программы «украинский прорыв», если помните, содержала четкое обязательство заменить НДС налогом на продажу. Отредактированный вариант предлагает более обтекаемую форму: «осуществление экономического анализа преимуществ и недостатков налога на добавленную стоимость и налога на потребление (продажу) с целью выбора более эффективного как для налогоплательщиков, так и для развития государства».

Очевидно, диспут по актуальным вопросамналоговой реформы в Украине, проведенный под эгидой Минфина, Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, а также вашингтонского Международного центра по налогам и инвестициям, как раз и был началом этой публичной дискуссии.

Вот только в самом начале дискуссии собравшихся ожидал сюрприз – речь будет идти не просто о замещении НДС (который в этом году должен принести в госбюджет 41 процент всех доходов) на налог на продажу, а об универсальном магическом налоге, который вообще призван заменить все существующие ненавистные подати и сборы. Сразу вспомнился нардеп Балашов с его 10-процентным налогом и рекламой на бусиках.

Реклама американского универсального «справедливого» налога также размещена на автобусе, который колесит хайвеями Америки и пропагандирует среди соотечественников детали суперналога, который по-английски можно охарактеризовать как «one-size-fits-all», - один размер подходит на все телосложения. Обоснование – сложная американская налоговая система, которая является кормушкой для сотен тысяч юристов и налоговых консультантов и которая отбирает у американцев массу времени на заполнение многостраничных деклараций, должна быть упрощена. Сама же идея простая до невероятности – все без исключения налоги (прежде всего на прибыль с граждан, налоги на продажи на уровне штатов и налоги на фонд оплаты труда) должны быть заменены общенациональным налогом на розничные продажи. Адвокаты этого налога обсчитали его предельную ставку в 23 процента, что приблизительно отвечает уровню перераспределения американского ВВП через бюджет. «Изюминкой» этого фискального чуда является т.н. демогранты – авансовый налоговый кредит, который ежемесячно будет высылаться чеком домохозяйствам, и объем которого будет зависеть от количества детей в семье. Среди заокеанских ораторов был и известный экономист Лоренс Котликофф, который позабавил аудиторию (преимущественно чиновников Минфина и ГНА) фентези на тему: «Использование штрихкодов с целью получения налогового кредита». Профессор Бостонского университета изобразил картину недалекого будущего (следует понимать и в США, и в Украине), когда каждая покупка облагаемого налогом товара будет сканироваться уникальным штрихкодом идентификационного удостоверения покупателя. После агрегации и обработки данных и сопоставления их с составом семьи налогоплательщику автоматически из налоговой будет посылаться чек с возвращенной суммой. В воображении сразу появились украинские базары, где будут установлены не просто кассовые аппараты, а еще и считчики штрих-кодов с бесперебойной связью с базой данних ГНА.

Ораторы скромно промолчали, что идея «справедливого налога» находится в Америке на уровне академических диспутов, и в Конгрессе у нее нет шансов даже пройти в профильном комитете. Зато подопытным кроликом и экспериментальным полигоном было предложено стать Украине, в которой, в отличие от США, перераспределение ВВП через бюджетные расходы составляет не 23, а 46 (!) процентов (с пенсионным фондом). В отличие от США, граждане которых с колыбели привыкают полагаться на свои и только свои силы, Украина-матушка берет своих подданных под крыло государственного патернализма начиная с родильного зала и до гроба (другое дело, насколько оправданной, искренней и эффективной является эта опека). Следовательно, чтобы профинансировать эти государственные расходы стоимостью в 46 процентов ВВП, Украине американскими финансовыми пасторами предложено отменить все налоги и вместо этого заменить их одним-единственным.

Проведем блиц-расчеты – при ожидаемом в 2008 году ВВП в 921 млрд гривен, потребление (которое является базой универсального налога) составит 721 млрд. Следовательно, чтобы профинансировать потребности государства в 423 млрд гривен (46 процентов от ВВП), налог на розничную продажу нужно внедрить по меньшей мере со ставкой 60 процентов. А если применить налоговые возвраты (демогранты) малообеспеченным семьям, то ставка должна быть за 70 процентов.

Как вам перспектива платить налог в 70 процентов? Это при том, что в Украине 83 процента магазинов оформлены на частные лица и 94 процента торговых мест на базарах – на них же. Какой тектонический сдвиг общественого сознания и срочное прозрение должно случиться, чтоб эти люди назавтра стали налоговыми агентами, которые будут взимать с покупателей 70-процентный налог и в тот же вечер наперегонки будут перечислять его в бюджет?

А какой болевой шок должен случиться с нами, чтоб мы начали платить 70 процентный налог?

Создалось впечатление, что хозяева недостаточно поинформировали многоуважаемых американских гостей об особенностях украинской налоговой системы и тех несвойственных Америке обязательствах, которые она должна финансировать. Как мантру они повторяли «23 процента», не понимая, что 23-процентный налог в Украине возможен лишь тогда, когда (а) мы сами из своей зарплаты откладываем себе на пенсию, и теперешние пенсионеры остаются на произвол судьбы; (б) мы завтра переходим на медицинское страхование, (в) образование становится платным (г) государство отказывается удерживать на плаву угольные рудники и (д) проезд в метро стоит дороже лондонской «трубы». К чести министра финансов Пинзеника, его выступление безжалостно продемонстрировало полную несовместимость «справедливого налога» с украинскими реалиями. Его же бывший единомышленник Сергей Терехин маневрировал в поисках того, что он иногда называет «паллиативом».

Если эта встреча была, как это было обещано в «Украинском прорыве», началом дискуссии относительно «экономического анализа преимуществ и недостатков налога на добавленную стоимость и налога на потребление (продажу) с целью выбора более эффективного», то более метко, чем народная мудрость ее не подытожишь: лучше синица НДС в бюджетной руке, чем журавль «справедливого налога» в небе Терехина и Ко.

Станислав Голубенко, г. Киев