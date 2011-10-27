Латиноамериканский вектор Украины. Продолжение европейского?

Когда существует попытка поставить Украину перед выбором - или Европейский союз, или Россия - возникает некий «политический дальтонизм»: целый ряд факторов и тонов теряются, не просматриваются. Мир становится двухцветным: черное - белое, хорошо - плохо. Геополитика на заре своего существования говорила о необходимости искать компромиссы с соседями и дружить «через соседей» - с государствами, имеющими общие интересы. Времена меняются, и классическая геополитика теряет свой смысл. Глобализация диктует новые формы поведения в мире и поиск новых вариантов для сотрудничества.

В момент, когда внимание всех развитых государств Европы и Северной Америки сосредоточено на внутриполитической ситуации в Украине, Виктор Янукович отбыл с государственными визитами на Кубу и в Бразилию.

В свое время неоднократно писалось о «латиноамериканизации» Украины - при этом имелись в виду те формы и методы управления государством, а также общественные отношения, которые были характерны для Латинской Америки середины ХХ века - с засильем коррупционных схем, социальным неравенством и сращиванием власти и криминалитета. Сегодня Латинская Америка, а особенно Бразилия, может служить моделью осуществления реформ и борьбы с коррупцией. Только в прошлом году, например, в рамках национальной кампании по борьбе с коррупцией в Бразилии была арестована мэрия города Дорадус - в полном составе!

Развитие отношений с Латинской Америкой открывает для нас весомые перспективы. Здесь - серьезные рынки сбыта для украинских предприятий, за которые ведется борьба с конкурентами из Китая, Индии, Мьянмы. Украина прямо заинтересована в максимальном экономическом сближении со странами МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки). Развитие отношений с Бразилией - это своеобразный ключ к активизации отношений с мощными экономиками неформального объединения Брикс (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Ревнивое отношение к Брикс со стороны США добавляет веса и аргументации Украине в переговорах с Вашингтоном. Более того: усиление латиноамериканской и азиатской активностей Украины не могут не вызывать беспокойства в Брюсселе - ЕС боится потерять потенциальный рынок. Не случайно именно во время визита Януковича в Латинскую Америку в Брюсселе вновь заговорили о необходимости завершения подписания соглашения с Украиной о зоне свободной торговли?

Официальная статистика известна всем: Бразилия - страна с населением почти 200 млн. человек и ВВП, что до конца этого года преодолеет отметку 2,5 трлн. дол. США. Куба же, наоборот, характеризуется низкими экономическими показателями и имеет имидж откровенно недемократической страны, остающейся верной основам командной экономики и другим "пережиткам прошлого".

Однако геостратегическое значение Кубы, особенно в современных условиях, - важно, а маргинальность политического видения ее руководства - достаточно условная. Компании Китая, России, Канады, Испании, вопреки экономической блокаде, достаточно давно и эффективно сотрудничают с кубинским правительством в направлении создания совместных производственных мощностей, строительства гостиничных комплексов, восстановлении торговых связей. И все это - вопреки тому, что, формируя одно время связь между бизнесом и государством, кубинское руководство отдало ведущую роль созданию именно государственного аппарата и покорению бизнес-интересов хозяйствующих субъектов интересам государства как политического образования.

Поэтому, несмотря на особенности местной экономики, "Остров Свободы" остается точкой, через которую мог бы пройти еще один "мостик" экономической связи между регионами планеты. И Украина имеет свои преимущества - длительные исторические украинско-кубинские связи, медицинская помощь кубинских врачей пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, правительственная программа реабилитации украинских детей, продолжалась несмотря ни на кубинское затруднение, ни на украинскую политическую недальновидность.

Конечно, все это не могло остаться без внимания руководства Украины. Наш Президент и его команда безусловно понимают необходимость отбросить мифы времен "холодной войны" и налаживать прагматические отношения. Особенно с учетом того, что США все больше сосредотачиваются на решении внутренних проблем. Недоразумение апреля 2005 года, когда Виктор Ющенко на приеме в Белом Доме заявил о готовности установить демократию на Кубе (что не могло не вызвать раздражения Фиделя Кастро и привело даже к смерти посла Украины на Кубе Виктора Пащенко, который просто не смог пережить столь глупой ситуации) , осталось в прошлом. Украина заново открывает для себя Кубу.

Вторая остановка на президентском маршруте - наш стратегический партнер Бразилия, 77% населения которой уверены, что их государство достойно занять ведущие позиции в мире и воздействовать на пути его развития. Бразильские амбиции настолько активно обосновываются как ее политиками, так и независимыми экспертами, что сегодня некоторые страны, из числа других претендентов на региональное лидерство, ищут возможности для привлечения внимания мирового сообщества к фактам и тенденциям с негативной эмоциональной окраской. Мол, недостаточно активно Бразилия вовлекается в решение глобальных проблем, не хватает ей зрелости, чтобы взять на себя больше ответственности в борьбе с вызовами современности.

Еще со времен президентства Фернандо Кардозо (1995-2002) Бразилия была настроена на создание такой экономической системы, которая обеспечила бы ей независимость в принятии внешнеполитических решений. В начале сторонник неолиберализма, Кардозо впоследствии пересмотрел свое отношение к административным механизмам управления государством. Его преемник, Луис Инасио Лула да Силва пошел дальше, взяв курс на создание замкнутого производственного цикла в пределах страны и усиления региональных экономических и политических связей.

Администрация Лулы, в то время возглавляемая нынешним президентом Бразилии Дилмой Руссефф, понимала, что ничто так не способствует политической независимости страны как экономическая стабильность, профицит государственного бюджета и владение необходимыми для развития технологиями. Именно поэтому уже длительное время бразильцы не скрывают своего интереса в получении украинских технологий. Конечно же, передача технологий Бразилии должна быть юридически закреплена и помимо чисто имиджевого, иметь финансовый стимул для нашего государства. Хотя в условиях несовершенства украинского законодательства по охране интеллектуальной собственности, предпочтение здесь - на бразильском поле.

Успешным с точки зрения экономической эффективности является подход Китая к развитию сотрудничества с латиноамериканскими странами. Начав практически с нуля в 90-х годах прошлого века, китайцы сейчас вышли на первые позиции в торговле с регионом и являются одним из факторов, определяющих внутреннюю политику ряда латиноамериканских стран. Впрочем, славу первопроходца Китай здесь не получил. Еще в XVI веке Испания и Португалия, путем активного участия во внутренних процессах Латинской Америки, колонизировали тогдашние индейские государства. Налаженные связи используются до сих пор, получая доход от транзита товаров и продажи услуг и переводя львиную долю финансовых рисков на Евросоюз.

Украина при нынешнем руководстве имеет больше шансов на успешную работу в Латинской Америке именно вследствие того, что западными державами традиционно считается недостатком: мощность украинских промышленных гигантов, курс на экономизацию внешней политики, тесное взаимодействие частного промышленного капитала с управленческим аппаратом. История свидетельствует, что присутствие в Латинской Америке требует как достаточного финансово-промышленного ресурса для налаживания устойчивых производственных связей, так и системного подхода. Находясь под давлением как с Востока, так и с Запада, Украина объективно вынуждена искать другие способы сохранения собственной независимости.

Леонид Кучма дважды посещал Бразилию - в 1995 и 2003 годах. Правда, последний визит был прерван из-за событий вокруг острова Тузла. Хотя уже тогда было понятно: у наших стран есть много общих интересов в различных сферах. И их необходимо развивать. В 2009 году Украину посетил президент Бразилии да Силва. Уже тогда поднимались вопросы усиления экономических и научно-технических отношений между нашими странами. Стали рождаться конкретные проекты для такого сближения. Из других - безвизовый режим между нашими странами. Долгое время это направление, несмотря на все усилия дипломатов и руководителей государств, пробуксовывало. И вот наконец теперь, с ноября этого года, безвизовый режим начинает действовать. Если ускорение сотрудничества пойдет и дальше такими темпами, нас ждет неплохая перспектива.

Бразилия, как и Украина, стремится к налаживанию взаимовыгодных связей с ЕС. Но если наша цель - создание зоны свободной торговли, а впоследствии интеграция в Евросоюз, то Бразилия концентрируется на создании своеобразного "анклава" в Португалии. Общими чертами руководящих кругов Украины и Бразилии являются амбициозность и активность в реализации политического курса. Совместными достижениями - реализация космического проекта "Циклон-4-Алкантара" и изготовление инсулина. Свидетельством настроенности на углубление связей - взаимная отмена визового режима. Единым является понимание руководством обоих государств, что Европа, а впоследствии и США, будут вынуждены открыть двери для новых - молодых и амбициозных - игроков мировой арены. Как ни парадоксально, но при современных обстоятельствах Бразилия является естественным союзником Украины на пути в ЕС, а Куба - на пути к сбалансированию отношений с США.

"Неважно как медленно вы движетесь, пока вы движетесь вперед", говорил Конфуций. Почти об Украине в ее международных отношениях.

Кость Бондаренко