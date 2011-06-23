Нацбанк в июне стремительно тратит валютные резервы?

Глава группы советников председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерий Литвицкий озвучил в минувшую среду информацию, которая вызвала переполох в финансовых кругах страны.

Он, в частности, рассказал журналистам, что на сегодня валовые валютные резервы в Украине составляют 37,8 млрд. долл., из них чистые резервы - только 21,4 млрд. долл. Кроме того, Литвиций сообщил, что сальдо интервенций с начала года остается положительным - около 500 млн. долл.

При этом он поспешил успокоить общественность, заявив, что на валютном рынке все под контролем Нацбанка. «На валютном рынке ситуация, которая сложилась, находится под полным контролем. Значительных колебаний мы не наблюдаем. Фундаментальные факторы влияния на ситуацию остаются благоприятными», - заверил главный советник НБУ.

Однако именно вышеприведенные Литвицким цифры вызвали большую обеспокоенность у финансовых экспертов. Была, в частности, сопоставлена названная им величина сальдо интервенций с начала года в 500 млн. долл. с обнародованной ранее Нацбанком информацией о том, что за январь-май текущего года он скупил в резервы 1,7 млрд. долл.

Разница двух этих чисел показывает, что за период с 1 по 22 июня отрицательное сальдо интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке достигло около 1,2 млрд. долл. То есть, такую сумму регулятор израсходовал из своих золотовалютных резервов на поддержание гривни от девальвации.

Впрочем, есть еще один способ получить примерно такую же величину предполагаемых расходований Набанком золотовалютных резервов в июне. Так, по данным НБУ, размер этих резервов на конец мая 2011 года равнялся 37 867,5 млн. долл. США.

А по состоянию на 22 июня, как утверждает Литвицкий, резервы составили 37,8 млрд. долл. То есть, они остались примерно на прежнем уровне. Но известно, что 10 июня Украина разместила еврооблигации на сумму 1,25 млрд. долларов США.

Следовательно, на эту величину должны были увеличиться и валютные резервы.

Но коль скоро такого не произошло, значит, до 22 июня валютные резервы расходовались примерно на сумму их прироста в начале месяца - в 1,25 млрд. долл.

Есть несколько причин для таких неприятных тенденций. Это повышенный спрос населения на наличную валюту, который наблюдается в Украине уже несколько последних месяцев подряд. Еще отток депозитов с банковской системы, вызванный снижением депозитных ставок до уровней, намного меньше инфляции, и возврат кредитов украинскими компаниями. Также в 2011 году быстрыми темпами растет негативное сальдо внешней торговли – импорт все сильнее обгоняет экспорт.

Причем, весьма тревожная ситуация в этом аспекте наблюдалась уже в мае, когда золотовалютные резервы сократились на 484 млн. долл.

Точные финансовые показатели за июнь – в том числе, по интервенциям на межбанке и размерам золотовалютных резервов - Нацбанк опубликует лишь к концу первой декады июля. Однако приведенные выше выкладки на основе информации от Литвицкого навевают очень тревожные предчувствия.

Не начнется ли мощная девальвация гривни, которую экономические эксперты пророчатна осень нынешнего года, еще раньше? Уже летом? Например, в августе – как в 1998 году?

Аркадий Кашуба