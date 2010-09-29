Большие гонки регионального разлива

Местные выборы – не только календарный праздник народного суверенитета. Это также время обострения народных иллюзий относительно смены «власти» и еще больше относительно возможности «влияния» на собственную жизнь и «ситуацию» в регионе, городе, поселке и даже селе. Действительно, люди избирают ближайшее звено властного механизма и, в отличие от парламентских или президентских выборов, чувствуют близость (собственную причастность) к претендентам не только через телевизионный экран или участие в агитационных митингах. Более того, иногда просто «тают» от «панибратства» и «соседства» будущих руководителей.

При этом, фактически, местные выборы – это самый элементарный предел деления власти в стране как ресурса. Ресурса и для действующей власти, и для оппозиции. Но этой формулировкой, этой «священной тайной» не пользуются и не торгуют в публичных дебатах даже самые яростные оппоненты.

Кроме того, праздничность местных выборов обусловлена также их родством с рождественской распродажей или днем открытых дверей в политических брендовых магазинах. Кстати, забегая вперед, нынешние изменения в законодательстве усиливают эту аналогию. Мажоритарный аспект местных выборов, очевидно, может стать пусть не значительным, но донором обновления для политического класса.

Октябрьский «бюлевтерий» в Украине имеет ряд особенностей. Безусловно, «октябрьского» выстрела «Авроры» (от кого бы он ни исходил) ждать не приходится. Но...

Во-первых, эти выборы все же состоятся. Политический стоп-кран ликвидирован, но выгоды и потери от этого восстановления движения еще придется проанализировать отдельно.

Во-вторых, выборы будут происходить по новой избирательной системе. И если давать оценку преимуществам и недостаткам нового законодательства в этой статье мы не ставим целью, то все же хочется заметить, что позитивный момент в этом законодательном изменении имеет место. Возвращение, хоть и частичное, служит важным препятствием к окончательной «эмансипации» и «консервированию» политических евпатридов.

В-третьих, в октябре страна впервые (за долгое время) будет проводить самостоятельные местные выборы, то есть выборы в местные органы власти, разъединенные с общенациональными выборами в парламент. Этот аспект имеет несколько особенностей. Шире на них останавливаться в данном случае мы также не будем. Но отметим самое важное. Эта «самостоятельность» в сочетании со смешанным избирательным законодательством становится важным испытанием для политических сил. Теперь очевидно, что общенациональную избирательную кампанию в местные органы власти проводят лишь несколько политических сил – Партия регионов, «Сильная Украина», частично «Фронт Змін». Остальные политические игроки «маргинализируются» и «локализуются». А это имеет важное значение не только для политических результатов, но и для соответствующей партийной среды. Правда, последствия этого факта далут о себе знать несколько позже.

В-четвертых, в избирательной кампании не будет участвовать Киев. Это, прежде всего, необычно с той точки зрения, что столица не только «законодатель политической моды», но и одна из немногих стартовых площадок (наряду с премьерским креслом и титулом лидера оппозиции) для развертывания более широкомасштабных политических акций. Позитивы и негативы этого явления также могут стать предметом отдельного рассмотрения. Отметим лишь то, что наиболее незаинтересованы в этом, очевидно, сами киевляне. Зато наиболее заинтересованной стороной является нынешняя партия власти. Вполне вероятно, что при других обстоятельствах они получили бы в Киеве вместо возможности исправить ситуацию и подкорректировать авторитет президента (усилиями Попова), «кипящего претендента» в мэрское кресло в лице Юлии Тимошенко, которая (а) «взяла бы Киев» не хуже того, как Ольга взяла Чернигов, (б) при наличии Попова, получила бы дополнительные благоприятные условия для себя – конфликт.

Что ожидать от результатов местных выборов? Конечно, с одной стороны вопрос слишком риторический. С другой, если избегать конкретных процентных прогнозов, можно очертить ряд вероятных перспектив.

Для действующей власти местные выборы – прежде всего стремление улучшить свое положение: (а) концентрацией власти (вплоть до возможности «отрешать» в связи с недоверием); (б) делением портфелей (т.н. «стандартная тактика командной справедливости»).

Однако в действительности «провозглашенные» действующей властью местные выборы могут превратиться для Партии регионов в вынужденную игру в русскую рулетку. Почему? Во-первых, очевидно, что «добрая воля» на «волеизъявление» стала в значительной мере откупом для Запада. И уже потом, очевидно, поняли, что при имеющемся параличе оппозиции, этот минус можно превратить в «жирный» плюс (например, в сочетании с конституционными изменениями).

Во-вторых, региональный политажиотаж уже имеет признаки накопления критической массы недовольных среди «политической челяди» нынешней власти. То есть, вполне вероятно, что, если пока мы не дождались повторения «оранжевого каннибализма» в среде действующей власти, то местные выборы могут ускорить этот процесс. По крайней мере уже вчера для этого были созданы все необходимые предпосылки внутри Партии регионов.

В-третьих, среди «регионовских» кандидатов так много «одиозных» лиц и «неоднозначных» обстоятельств, что появляется угроза в некоторых случаях «остаться с носом», что сразу будет бальзамировать раны больной оппозиции.

В-четвертых, неутешительные экономические прогнозы, которые всегда приходят в Украину с осенними дождями, помноженные на доминирование «регионалов» на местных политических Олимпах, могут вконец подорвать их и без того падающий рейтинг.

Для «действующей» оппозиции местные выборы – это прежде всего хоть какая-то мобилизация. Однако важнее всего то, что 31 октября (по объективным причинам) станет экзаменом на профессиональную пригодность претендентов на власть. Правда, предыдущие тесты показывают невысокие и слишком локальные успехи. Конечно, повторимся, есть надежда, что Виктор Андреевич так не вырос из шинели Петлюры, а Юлия Владимировна наподобие Коновальца бросит лозунг (и воспользуется шансом) – мол, «путь к свободному Львову [читай – Украине] идет через свободный Киев». Но это, пока, история с отдаленной перспективой.

В целом же, подытоживая, есть подозрение, что после местных выборов электоральная география Украины не испытает кардинальных перемен (по крайней мере не в смысле фактических результатов, а фактических настроений). Однако, при нынешних условиях, это не самая утешительное и обнадеживающе ожидание.

И в завершение. Какие выводы можно сделать уже сегодня? 1 ноября в Украине появится три категории политсил: «Большие победители» (среди них самые дорогие места пока скупила Партия регионов), «Большие побежденные» (среди которых, вероятно, окажется немало «старых» партий с громкими для Украины названиями) и «Победители-новички» («свежая» и «разбавленная» кровь региональных элит).

И у всех их будет один общий признак: утвердив ли корпоративную власть, потеряв ли ее остатки, остолбенев ли от ее наличия, каждый из них будет стоять перед одним и тем самым вызовом – что дальше? Стратегий «мирного времени» ни один из них не имеет и, очевидно, не задумывался над этим вопросом.

Станет ли это электоральным уроком для нынешних охотников за мандатами покажет будущее. А вот настоящее требует от избирателей задуматься над тем, кого они избирают.

Олег Проценко, Центр политического консалтинга