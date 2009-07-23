Рекламу сосисок запретили за излишнюю эротичность

00:33, 23 июля 2009
Разное
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Вечером - можно

Британский Комитет рекламных стандартов (ASA) счел радиорекламу сосисок Mattessons, производимых компанией Kerry Foods, чересчур двусмысленной и запретил ее дневную трансляцию. Об этом пишет газета The Guardian. В рекламе, на которую в ASA поступила 21 жалоба, используется игра слов с сексуальным подтекстом.

Рекламный ролик представлен как радиоэфир, в котором мужчина-ведущий принимает звонки слушателей. В начале вкрадчивый мужской голос произносит: "М-м-м, копченые свиные сосиски Mattessons. Вы все рассказывали мне, куда вы любите их втыкать" (Mmm, Mattesons smoked pork sausage... You`ve all been telling me where you like to stick it). После этого раздается звонок и довольный женский голос рассказывает, что любит втыкать сосиски в запеканку, а иногда в салат с макаронами.

Ролик завершает все тот же мужской голос, который призывает женщин звонить и рассказывать, куда они любят втыкать сосиски.

По заявлению Kerry Foods, реклама задумывалась как насмешливая и никто из компании не предполагал, что она может кого-либо оскорбить. По заявлению ASA, впредь подобные рекламные ролики будут рассматриваться как носящие сексуальный характер. Это означает, что для их трансляции будет подбираться вечернее время.

Лента.ру

 

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