Старт президентской гонки: пленных не брать

Подписание российско-украинских газовых соглашений спровоцировало в Украине начало информационной гражданской войны. Противники и сторонники газовых договоренностей с Россией пускают в ход тяжелую агитационную артиллерии, знаменуя старт президентской гонки и провоцируя возникновение биполярной страны.

В этом противостоянии уже не признают нейтралитета посредников, а пленных стараются не брать. Участники конфликта действуют предельно жестко, энергично размахивая документами. У каждого из них своя собственная патентованная правда, подкрепленная «договорной броней». Очевидно, в Москве довольны таким развитием событий, и при необходимости подкинут еще свежих документов в пламя политического противостояния в Украине.

Необходимо отметить, что низкий рейтинг президента Ющенко не просто заставляет его зачастую играть по чужим правилам, но и все сильнее выталкивает на маргинес политического процесса. Информационная война ведется сегодня между правительством (находящимся в оппозиции главе государства) и «газовым департаментом» крупнейшей оппозиционной партии, лидер которой предпочитает лишний раз под обстрел не подставляться. Возможно, играть вторым номером для Виктора Андреевича психологически комфортно, но крайне опасно с точки зрения политических перспектив. Пока другие фавориты президентской гонки проводят мобилизацию электората и осуществляют на него практически ежедневное пропагандистское воздействие, глава государства остается в стороне. В итоге в Украине отрабатывается модель поведения политиков в рамках парламентской республики без изменения существующей модели государственного управления.

Разные телеканалы становятся плацдармами для информационных наступательных операций, а Юлия Тимошенко и Дмитрий Фирташ выступают в роли равновеликих ньюсмейкеров. Феномен совладельца RosUkrEnergo, резко добавившего в публичности, еще будет изучаться специалистами. Сегодня в некоторых случаях Фирташ практически подменяет Виктора Януковича, предпочитающего отсиживаться в тихой оппозиционной заводи. Премьер же продолжает работать в своем репертуаре. Ее гипертрофированная уверенность в своем успехе подстегивается экономическим кризисом: Юлия Владимировна хорошо понимает, что потеря премьерского портфеля для нее будет означать серьезнейший удар по президентским перспективам. Поэтому Тимошенко не стесняется щедрой рукой раздавать обещания и выдвигать обвинения, повышая и без того немалую температуру в обществе.

По всей видимости, разделение страны на противников и сторонников Тимошенко вполне отвечает интересам лидера БЮТ. Тем, кто пытается остаться на нейтральной полосе и играть в «третью силу», пощады ждать не следует: недаром леди Ю уже назвала Арсения Яценюка «проектом Фирташа». Украина начала жить и работать в формате президентской кампании. Дата проведения выборов главы государства еще не определена, но основные участники уже стартовали в этой гонке на выживание. Экономический кризис, похоже, мало волнует обитателей Печерских холмов – они знают, что на обеспечение их взаимного противостояния средства всегда найдутся.

Наверное, на старте новых президентских выборов нельзя говорить о римейке событий 2004 года, поскольку ситуация серьезно изменилась. Дело не только в том, что в обществе практически не осталось моральных авторитетов, а степень взаимного недоверия политиков лишает перспективы даже ситуативные и прагматичные альянсы. Разочарование и апатия охватили миллионы украинцев, и политические зрелища не способны заменить необходимость добывать хлеб насущный. Украину ожидает противостояние двух политиков, заявивших о собственной оппозиционности, хотя один из них продолжает занимать пост премьера. Политическая ситуация усугубляется не только экономическим кризисом, который власть предпочитает замалчивать, а оппозиция не выпячивать, но и масштабными внешнеполитическими вызовами. Годичная президентская кампания не только усугубит существующие риски, но и заставит фаворитов президентской гонки пройти тест на патриотизм и наличие государственного мышления. Если они не пройдут его, то наша страна рискует столкнуться с угрозой потери территориальной целостности.

Евгений Магда