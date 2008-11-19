В какой валюте лучше держать свои сбережения

Еще не так давно представители Нацбанка, правительства и Секретариата Президента уверенно рекомендовали гражданам Украины хранить свои накопления исключительно на гривневых депозитах коммерческих банков. В качестве аргументов говорилось о стабильности национальной валюты и о более высоких депозитных ставках по гривневым вкладам по сравнению с депозитами в долларе или евро.

Чуть позднее, когда гривня начала девальвировать к американскому доллару, такого рода советы претерпели некоторые изменения. Многие стали рассказывать о правильности минимизации рисков и о необходимости в связи с этим раскладывать яйца по разным корзинам. Говорилось, что нужно ввести какие-то пропорции, например: 50% денег – в гривне, 30% - в долларе, 20% - в евро. Предлагались и какие-то иные расклады по этим трем позициям, но непременно какую-то часть сбережений людям рекомендовалось сберегать все же и в гривне.

Можно понять государственных чиновников и посочувствовать им – ведь они не могут прямо сказать, что в гривне держать накопления сейчас глупо – однако, как не прискорбен сей факт, но истина дороже. Те из украинцев, кто послушался советов, подобных вышеприведенным, проиграл в прошлом месяце, а еще большие потери может понести в будущем.

Поглядим на показатели реальной гривневой доходности в октябре!

Средний курс продажи американского доллара в обменных пунктах коммерческих банков на 1 октября 2008 года составлял 5,0430 грн. (здесь и далее используем данные «finance.ua»), на 1 ноября – 5,8825 грн., рост курса за месяц – на 16,6%. При депозитной ставке в 12% годовых (1% в месяц) и с учетом октябрьской инфляции в 1,7%, реальная доходность долларовых депозитов составила за октябрь 15,8%.

Банковские вклады в евровалюте были в октябре менее успешными по доходности. На 1 октября средний курс продажи наличного евро равнялся 7,0879 грн., на 1 ноября – 7,5410 грн., курсовой рост – на 6,4%. Депозитные ставки по евровалюте оставались в октябре более низкими, чем по долларовым депозитам. Если принять для расчета 10% годовых (0,8% в месяц), то с учетом имеемого индекса роста потребительских цен в октябре, реальная доходность депозитов в евро равнялась 5,5%. В большинстве случаев убыточными в октябре - в отличие от сентября, августа и июля – оказались сбережения средств на гривневых депозитах, несмотря на несколько повышенные депозитные ставки. Так, при ставке по гривневому депозиту на уровне 20% годовых (1,67% в месяц) реальная доходность уходит хоть и в небольшой, но в минус – 0,03%. Небольшую реальную доходность обеспечивали в октябре лишь депозитные ставки в 21% годовых. (1,75% в месяц) и выше.

Золото продавалось 1 октября этого года в среднем по 132,8398 грн. за 1 грамм, 1 ноября – по 136,0232 грн., месячный прирост – 2,4%. С учетом инфляции в 1,7%, реальная доходность накоплений в золоте составила в октябре 0,7%.

Очень крупные убытки понесли в прошлом месяце держатели ценных бумаг. Индекс ПФТС на 1 октября составлял 375,66, а на 3 ноября (1 и 2 ноября – выходные) – 262,24. Падение за месяц – на 30,2%. Суммарный убыток вместе с потерями от инфляции – 32,4%.

Как видим, максимальная реальная доходность в октябре 2008 года (с большим отрывом от ближайших преследователей) обеспечивалась долларовыми депозитами, на втором месте – депозиты в евровалюте, на третьем – сбережения в золоте. Что объясняется ростом американского доллара за данный период не только по отношению к гривне, но и к евровалюте, а также к золоту.

Ну а сравнить доходность сбережений, в частности, на депозитах в разных валютах на 2009 год можно по ставшим недавно известными правительственным прогнозам валютного курса, о которых рассказали «Экономические известия». В обновленных параметрах программы социально-экономического развития на 2009 год, подготовленных Кабмином, отсутствует прогноз курса доллара. Но сопоставление некоторых прогнозных экономических показателей правительства и МВФ, проделанное авторами статьи в указанном издании, привело их к выводу, что на будущий год правительством планируется среднегодовой обменный курс на уровне 7 грн/долл.

Надо сказать, что приведенные изданием выкладки не кажутся безупречными, однако названный прогноз валютного курса представляется весьма вероятным, тем более, что у МВФ эта планка еще выше – 7,4 грн/долл (данные этого же издания). Поэтому оттолкнемся от упомянутой цифры.

Если курс доллара достигнет, скажем, к середине 20089 года отметки в 7,0 грн/долл, то по сравнению с нынешним значением в 5,9 грн/долл прирост составит 18,6%. Даже при размещении денежных сбережений на гривневых депозитах по появившимся недавно в некоторых банках очень высоким ставкам (в 22-24% годовых) компенсировать потери от падения за упомянутый период гривни к доллару не удастся. Если же накопления в долларах или евро еще и приумножатся за счет их размещения на депозиты, то – тем более.

В случае сохранения в будущем курса доллара и евровалюты на нынешнем уровне, гривневые депозиты также будут гораздо менее доходными, чем сбережения в евро. Прогнозировать же курсовую динамику валютной пары евро-доллар на 2009 год весьма сложно – доллар может какое-то время продолжить свое укрепление по отношению к евровалюте, но потом вероятен и обратный процесс.

Ответить на вопрос, обеспечат ли сбережения на гривневых депозитах хотя бы минимальную реальную доходность в следующем году, также очень трудно. Поскольку размер будущей инфляции зависит как от курса гривни к доллару - что будет определять темпы роста цен на импортные товары, так и от цены на российский природный газ, от политической ситуации в стране, и от многих других причин. Во всяком случае, нынешний уровень инфляции в годовом измерении (октябрь к октябрю – 23,2%) делает гривневые депозитные вклады - по наиболее распространенным сейчас ставкам в 18-20% годовых - убыточными.

В общем, в чём лучше всего держать свои накопления – в евро или в долларе – неизвестно. А вот в чем точно их сберегать сейчас невыгодно – совершенно очевидно…

Юрий Глухов