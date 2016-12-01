В Кривом Роге в 2017 году стартует обновленная программа поддержки малого и среднего бизнеса

Об этом сегодня на региональном форуме «Украина – страна предпринимателей» сообщил городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул.

По его словам, сейчас мэрия готовит пакет документов по малому и среднему бизнесу, который будет также согласован с банковскими структурами. Мэр Кривого Рога от метил, что нынешний бизнес-форум будет способствовать подготовке соответствующей целевой программы для предпринимателей города.

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«18 ноября я подписал распоряжение и создал временную рабочую группу по разработке порядка взаимодействия с предпринимателями и банками и рассмотрению возможности участия городского бюджета в погашении процентов, если предприниматели будут развивать свой бизнес», - сказал Вилкул.

Он отметил, что приоритетными направлениями развития города являются создание производств, развитие энергосберегающих технологий и создание рабочих мест для криворожан. По его словам, городская власть может и обязана создать все условия для развития бизнеса.

Вилкул также отметил, что средняя заработная плата в городе на текущий момент составляет 5,5 тыс. грн и городские власти прилагают максимум усилий для ее роста.

В бизнес-форуме, инициированном ПриватБанком и Украинским союзом промышленников и предпринимателей, приняли участие более 200 известных и начинающих предпринимателей, а также тех, кто только хочет открыть свое дело.

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Участники узнали, что немало криворожан, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, уже пытаются начать и развивать свой бизнес по программе ПриватБанка «КУБ» (страна успешного бизнеса). По этой программе банк уже сегодня финансирует 140 проектов малого и среднего бизнеса в городе.

Как сообщил начальник Криворожского управления ПриватБанка Сергей Нечаев, сума кредитования по этим проектам составляет 12 млн грн. Проект реализуется за счет инвесторов, то есть клиентов ПриватБнка, которые имеют депозиты в банке и согласны вкладывать свои средства в развитие малого и среднего бизнеса.

«Малый и средний бизнес может сыграть очень большую роль в экономике нашей страны по примеру стран западной Европы, где доля налогов предпринимателей в местной казне составляет 65%», - подчеркнул Нечаев. По его словам, с начала запуска проекта «КУБ» малый и средний бизнес в Украине создал 79 тысяч новых рабочих мест.

«Мы уверены, что за два-три года совместно с властями регионов мы сможем создать в стране более 1 миллиона новых рабочих мест в малом бизнесе», - отметил Нечаев.

Участники форума активно обсуждали выступления, задавали множество вопросов начальнику Криворожского управления ПриватБанка, главе городского отделения Союза промышленников и предпринимателей Юрию Арсееву, мэру Кивого Рога Юрию Вилкулу. В частности, предпринимателей очень интересовало местное налогообложение.

По словам Вилкула, городские власти пытаются снизить налоговый пресс на жителей Кривого Рога. К примеру, ставки единого налога в городе для тех предпринимателей, которые обслуживают инвалидов 1-й и 2-й групп, были уменьшены на 50%, ставка налога на недвижимость при максимальной ставке 10% была снижена до 0,1%.

«Мы это делаем, чтобы не обременять вас налогами и не задавить бизнес в самом начале. Мы стараемся все делать для этого», - сказал руководитель города.

В рамках форума предприниматели ознакомились с возможностями франчайзинга, получили консультации по кредитованию, регистрации собственного дела.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге Днепропетровской области сегодня прошел региональный бизнес-форум, инициированный ПриватБанком и Украинским союзом промышленников и предпринимателей, «Украина – страна предпринимателей».

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.