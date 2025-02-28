При участии лидеров Украины и США состоится церемония подписания Двустороннего Соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает C-SPAN.

Трамп лично встретил Зеленского на крыльце Западного крыла Белого Дома.

По данным УНИАН, затем началось представление делегаций.

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Лидеры Украины и США начинают встречу в Овальном кабинете и произнесут короткие заявления для медиа, а затем перейдут в правительственную комнату для продолжения общения во время рабочего ланча.

Позже в восточном крыле Белого дома президенты обоих государств примут участие в церемонии подписания Двустороннего Соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

После подписания главы государств должны провести пресс-конференцию для медиа.

Соглашение о полезных ископаемых с США - важные новости

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что в конечном варианте соглашения о полезных ископаемых с США нигде не сказано, что Украина является должником за предоставленную в прошлом помощь. Это соглашение является рамочным, и после него будут заключены дополнительные соглашения.

В МИД Украины сообщили, что двустороннее соглашение с США об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления не надо воспринимать как финальный документ, а скорее как первый шаг в сотрудничестве. Сегодня в Вашингтоне должны обсуждать дальнейшую поддержку Украины и следующие шаги для продолжения этого рамочного соглашения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Украина в соглашении с США будет иметь шесть ключевых позиций.

В частности, Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет общей собственностью и совместно будет управляться правительствами обеих наших стран.

Также, украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.

Кроме того, Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.

Вместе с тем, США будут делать взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.

К тому же, собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины.

В связи с подписанием соглашения с США, никаких противоречий и противоречий с украинскими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.

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