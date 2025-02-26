Украинские чиновники очень неплохо оценивают конечный вариант будущего соглашения, заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конечном варианте соглашения о полезных ископаемых с США нигде не сказано, что Украина является должником за оказанную в прошлом помощь. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, которая транслировалась на телеканале "Суспільне".

Он отметил, что украинские чиновники очень неплохо оценивают конечный вариант будущего соглашения.

"Главные вопросы, которые там поднимал именно я, - звучат там очень неплохо. И действительно, команды поработали. И украинцы, и американцы. Главное для меня было - что мы не являемся должниками, несмотря на то, что и где звучит в медиа. В соглашении нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100 млрд. Потому что, это было бы несправедливо по отношению к нам", - подчеркнул Зеленский.

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Как добавил глава государства, это соглашение "о новом".

"Если мы говорим о фонде - это также решенный вопрос в этом рамочном соглашении", - сообщил президент.

Зеленский также отметил, что речь идет о совместной собственности между партнерами.

"Мы готовы говорить о партнерстве. И важно, что [мы] там партнеры. И фонд этот украино-американский, а не американский", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что о деньгах еще рано говорить, потому что это рамочное соглашение. По его словам, на сегодня еще нельзя ничего возмещать, потому что нет договора.

"Следующий договор - о фонде. И там будут уже какие-то партнерские отношения, деньги и тому подобное. И следующий договор уже будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины. Я не знаю относительно Конгресса Соединенных Штатов. Я просто не знаю, еще партнеры ничего мне не говорили. У нас это обязательно согласно нашему законодательству", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, как сказал президент, в следующем договоре будет предусматриваться возмещение 50% от доходов по новым лицензиям. "Украина должна разобраться с лицензиями прежде всего. Именно Украина. Это не написано в соглашении", - добавил Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что следующие договоры будут предусматривать, в каком формате будет происходить это двустороннее партнерство и как будет работать.

Как уточнил глава государства, для него были главными три момента.

"Это долг, которого нет. Далее, если мы потом говорим об инвестициях, [в предыдущем варианте соглашения] помните пункт "два к одному" был очень важен", - напомнил президент, имея в виду, что ранее предлагалось: на каждый внесенный доллар от США Украине надо было бы заплатить два.

Зеленский считает, что такое предложение не было содержательным. "Поэтому, этого нет. И я отношусь к этому положительно", - констатировал глава государства.

По словам Зеленского, пропорции того, что будет передавать Украина в фонд, а затем будет получать в ответ от США, надо отдельно решать с Дональдом Трампом.

"Какая это может быть помощь и что это будет? И это не касается этого соглашения. Это соглашение является частью наших больших договоренностей с Соединенными Штатами. Это соглашение может быть частью будущих гарантий безопасности, - подчеркнул Зеленский. - Даже в рамочном соглашении я очень хотел, чтобы появилось хотя бы предложение "гарантии безопасности Украины". И то, что мне сообщали чиновники, - это появилось".

Он добавил, что еще перечитает соглашение. Подписание предлагается осуществить министрам обеих стран, но о его формате глава государства не сообщил.

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