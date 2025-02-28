В присутствии президентов Украины и США состоится подписание Двустороннего Соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

В Офисе президента Украины сообщили время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.

Об этом журналистам сообщили в Офисе президента. В графике президента предусмотрено, что сначала глава государства встретится с сенаторами США в 09.30 по местному времени (16:30 по киевскому времени).

Церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом запланирована на 18:00 в лобби Западного крыла Белого Дома.

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Далее в комнате Рузвельта глава государства должен расписаться в Книге почетных гостей, а после состоится встреча президентов Украины и США в Овальном кабинете.

Ориентировочно в промежуток времени 18:35-19:35 лидеры Украины и США в правительственной комнате проведут рабочий ланч.

В 20:00 предусмотрено участие президентов Украины и США в церемонии подписания Двустороннего Соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления. Подписание состоится в зале в Восточном крыле Белого дома.

После подписания начнется встреча президентов с представителями СМИ. Главы государств произнесут заявления и будут отвечать на вопросы прессы.

Отдельно у Зеленского предусмотрено выступление в Институте Хадсона. Предусмотрено общение в формате "вопрос-ответ".

Также Зеленский проведет встречу с представителями украинской общины.

Договоренности с США

Правительство Украины уполномочило одного из министров подписать двустороннее соглашение с США об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления. В частности, подпись от имени Украины поставит первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко или министр иностранных дел Андрей Сибига.

Зеленский отмечал, что в конечном варианте соглашения о полезных ископаемых с США нигде не сказано, что Украина является должником за предоставленную в прошлом помощь.

В частности, в этом соглашении "больше нет долга в 500 млрд долларов". Также больше нет несправедливого пункта о том, что за каждый доллар новой помощи Украина должна отдавать два доллара.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут предоставлять Украине прямых гарантий безопасности, это должна сделать Европа. Но "некоторые гарантии безопасности" соглашение об украинских ресурсах все же дает.

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