Завтра в США будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины и следующие шаги для продолжением этого рамочного соглашения.

Двустороннее соглашение с США об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления, которое должны подписать 28 февраля в Вашингтоне, не надо воспринимать как финальный документ, а скорее как первый шаг в сотрудничестве. Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на брифинге.

Спикер отметил, что в результате работы переговорных команд удалось доработать текст соглашения, который "стал значительно лучше и приемлемым для подписания Украиной".

"Это соглашение должно восприниматься как рамочное, как первый шаг и как начало процесса. Я призываю вас не воспринимать его как финальный документ, а скорее как рамочный, который начинает сотрудничество", - сказал Тихий.

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Он добавил, что это сотрудничество важно для Украины и США, потому что "позволяет уже сейчас говорить о поддержке, которая продолжается и будет продолжаться".

"И именно сейчас поддержка, выделенная Соединенными Штатами, продолжает поступать", - добавил Тихий.

Как отметил спикер МИД, в США будут обсуждать "дальнейшую поддержку и какие следующие шаги и документы будут продолжением этого рамочного соглашения". Тихий пояснил:

"Потому что, этот текст стороны согласовали. Это правда. А вот что будет дальше? - Конкретные соглашения о создании самого фонда, далее - договоренности по безопасности, действительно, будут идти по этому рамочному соглашению. Я думаю, именно на этом завтра сосредоточатся делегации".

Он напомнил, что правительство уполномочило первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Юлию Свириденко или министра иностранных дел Андрея Сибигу подписать рамочное соглашение.

По мнению спикера, вопрос, кто поставит подпись от имени Украины, еще завтра будет согласовываться в ходе визита.

В то же время, по его убеждению, внимание должно сосредотачиваться непосредственно на документе, а не на том, кто подписывает.

"Это более такой технический вопрос, который никак не меняет сам текст соглашения и его воплощение. Кто из этих двух должностных лиц его подпишет - нет такого критического значения", - сказал Тихий.

Визит Зеленского в США

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во главе украинской делегации должен прибыть в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, на переговоры с командой президента США Дональда Трампа.

Сообщалось, что Соединенные Штаты Америки хотели отменить визит Зеленского в Вашингтон, однако передумали после вмешательства Парижа.

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