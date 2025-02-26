Как подтвердил премьер, в этом соглашении "больше нет долга в 500 млрд долларов.

В будущем соглашении Украины с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое готовится к подписанию, будет шесть ключевых позиций. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства.

"Вскоре Украина сделает важный шаг в рамках реализации этого Плана победы - будет подписано соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании инвестиционного фонда и восстановления. В результаты работы переговорных команд - это соглашение стало значительно лучше", - сообщил Шмыгаль.

Как подтвердил премьер, в этом соглашении "больше нет ни долга в 500 млрд долларов, или любого другого, больше нет несправедливого пункта о том, что за каждый доллар новой помощи Украина должна отдавать два доллара, нет несправедливых позиций, что фонд будет принадлежать только одной Америке".

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"Теперь речь идет о совместном владении фондом Украиной и Америкой", - добавил Шмыгаль.

В то же время, как отметил глава правительства, Украина в соглашении будет иметь шесть ключевых позиций.

Эти позиции следующие:

Первое - Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих наших стран.

Второе - украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.

Третье - Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.

Четвертое - США будут делать взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.

Пятое - собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев.

Шестое, еще один важный акцент - в соглашении учтены наши обязательства в рамках евроинтеграционного процесса. По словам Шмыгаля, никаких противоречий и противоречий с украинскими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.

"Таким образом, в результате подписания соглашения, Украина получает двойную выгоду. Мы привлекаем американские инвестиции и технологии в восстановление Украины и накапливаем ресурс для реализации стратегических проектов для благосостояния каждого украинца и украинки", - сказал Шмыгаль.

Премьер пояснил, что сегодня правительство принимает необходимые решения для подписания соглашения между Украиной и США.

Соглашение о полезных ископаемых с США

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конечном варианте соглашения о полезных ископаемых с США нигде не сказано, что Украина является должником за предоставленную в прошлом помощь. Рамочное соглашение будет определять создание фонда между Украиной и США на партнерских началах совладения. В то же время, о деньгах еще говорить рано, поскольку предполагается подписание еще одного договора - собственно о самом фонде. Следующий договор, который будет следовать после рамочного соглашения, уже будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины. Именно в следующем договоре будет предусматриваться возмещение 50% от доходов по новым лицензиям.

Еще планируются дополнительные договоры, которые будут предусматривать, в каком формате будет происходить это двустороннее партнерство и как будет работать.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для подписания соглашения о редкоземельных минералах.

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