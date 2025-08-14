Пока неизвестно, о чем будут говорить политики.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 августа, встретится с премьер-министром Британии Киром Стармером на Даунинг-стрит. Об этом сообщает Sky News.

Пока неизвестно, что именно будут обсуждать во время встречи, но она состоится за день до саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, где они будут говорить о прекращении огня в Украине.

В Sky News напомнили, что 13 августа Зеленский, Стармер и другие европейские лидеры провели телефонный разговор с президентом США, во время которого было договорено, что никаких решений по Украине не стоит принимать без Украины, а первым шагом должно быть давление на Киев, чтобы достичь перемирия.

Видео дня

В то же время в NBC News сообщили, что Трамп сказал журналистам, что не будет обсуждать с Путиным раздел территорий. Кроме того, американский лидер надеется на проведение встречи между Зеленским и Путиным.

Встреча Путина и Трампа - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на встрече на Аляске. Как пишет WSJ, американский лидер опасается срыва переговоров.

По информации источников, Трамп согласился, что после встречи с Путиным он сначала проинформирует Зеленского, а затем европейских лидеров, которые участвовали во встрече в среду.

В то же время в WP спрогнозировали результат встречи на Аляске. По словам журналиста издания, если Путин откажется принять мирные рамки Трампа, то это станет испытанием для способности американского президента действовать терпеливо и решительно. Тем не менее, если российский диктатор умен, то он будет затягивать процесс.

"Он не скажет "нет", но и не скажет "да". Он согласится на одни условия, но не согласится на другие. И пока перемирие не вступит в силу, он будет продолжать наносить удары по украинским фронтам, которые все больше ослабевают", - предупредил журналист.

