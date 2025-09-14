Премьер жалуется, что польские политики оседлали волну вместо того, чтобы с ней бороться.

Польшу захлестнула волна антиукраинских настроений, инспирированная Кремлем и поддержанная некоторыми польскими политиками. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Растет волна пророссийских настроений и неприязни к ведущей войну Украине, создаваемая Кремлем на основе настоящих страхов и эмоций", - констатировал глава польского правительства.

Он отметил, что польским политикам следует "остановить эту волну, а не плыть на ней".

"Это испытание на патриотизм и зрелость всей польской политической элиты", - подчеркнул Туск.

Антиукраинские заявления польских политиков

Как писал УНИАН, в начале сентября теперь уже бывший польский президент Анджей Дуда заявил, что Украина пыталась втянуть Польшу в войну против России. Он в частности вспомнил эпизод в начале войны, когда украинская зенитная ракета упала в Польше, но Киев долгое время настаивал, что это была российская ракета.

Впрочем, новый президент Польши Кароль Навроцкий оказался куда более антиукраинским, чем его предшественник. Еще до своей победы на выборах он обещал заблокировать Украине вступление в НАТО, что является одним из ключевых требований России.

А в конце августа, уже будучи президентом, он инициировал запрет в Польше "бандеровского символа", то есть красно-черного флага. При этом Навроцкий настаивает на том, чтобы приравнять его к символике нацистов и коммунистов.

Также мы сообщали, что после недавнего налета российских дронов на Польшу в польских соцсетях доминировало мнение, что это Украина виновата в их появлении.

