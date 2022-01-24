Эксперты пока не понимают, какими могут быть свойства новых вариантов коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения, штамм "Омикрон" не будет последним вариантом коронавирусной болезни и возможность появления в будущем новых мутаций COVID-19, вызывающих озабоченность, вполне реальна.

Об этом сообщила эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове в программе "Наука за пять минут".

"Нам важно сократить передачу "Омикрона" по ряду причин. Во-первых, мы хотим предотвратить заражение людей, потому что существует риск развития тяжелой болезни. Есть способы, которыми мы можем предотвратить это, но люди все еще подвержены риску развития болезни", - отметила она.

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"Вторая причина заключается в том, что мы не до конца понимаем влияние пост-COVID-состояния или длительного COVID-19. Таким образом, у людей, инфицированных этим вирусом, есть риск развития долгосрочных последствий, которые мы называем пост-COVID-состоянием", - отметила Ван Керхове.

Кроме того, по данным ВОЗ, всплеск заболеваний "Омикроном" значительно обременяет системы здравоохранения, а также другие сопряженные службы.

"И, наконец, чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей измениться. "Омикрон" не будет последним вариантом коронавируса и возможность появления в будущем вариантов, вызывающих озабоченность, вполне реальна", - предупреждают в организации.

Кроме того, эксперты не понимают, какими могут быть свойства новых вариантов.

"Конечно, они будут более заразными, потому что им нужно будет превзойти варианты, которые циркулируют в настоящее время. Они могут стать более или менее серьезными, но они также могут обладать свойствами уклонения от иммунитета. Мы хотим снизить риск появления вариантов, вызывающих озабоченность, в будущем", - отметила Ван Керхове.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что для предотвращения распространения в Украине штамма "Омикрон" до июля 2022 года необходимо привить 70% населения.

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