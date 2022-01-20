Так называемый белорусский "лидер" утверждает, что перенес новый штамм коронавируса на ногах.

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что снова переболел коронавирусом COVID-19 и в этот раз перенес новый штамм – "Омикрон".

Лукашенко на встрече с российским чиновником сказал, что заметил повторное заражение коронавирусом только тогда, когда сдал тест, пишет БЕЛТА.

Так называемый белорусский "лидер" добавил, что перенес "Омикрон" на ногах и заметил только в конце.

"Мы замечаем, что этот "Омикрон" – это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз – уже этим "Омикроном" – переболел. Он пневмонии не дает", – поделился "президент".

Напомним, в конце июля 2020 года Александр Лукашенко утверждал, что бессимптомно переболел COVID-19. Тогда он тоже говорил, что перенес коронавирусную болезнь на ногах.

Пандемия коронавируса стартовала в марте 2020 года, вирус мутировал, в частности, сначала появился его вариант под названием "Дельта", а позже – "Омикрон".

"Омикрон" впервые нашли в начале ноября 2021 года на юге Африки. Позже новый штамм коронавируса распространился по миру и был обнаружен в десятках стран, в списке есть Беларусь и Украина.

Появились слухи, что "Омикрон" является последним вариантом COVID-19 и после него пандемия закончится. Во Всемирной организации здравоохранения такую информацию о новом штамме опровергли.