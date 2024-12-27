В РФ заявили, что международная ситуация в мире сейчас чрезвычайно сложная.

В России предостерегли новую администрацию Дональда Трампа от возобновления ядерных испытаний и заявили, что Москва будет держать свои варианты открытыми из-за "крайне враждебной" позиции Вашингтона. Об этом заявил ответственный представитель РФ по контролю над вооружениями Сергей Рябков, пишет Reuters.

По его словам, Трамп занял радикальную позицию по Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний во время своего первого срока пребывания в должности.

"Международная ситуация сейчас чрезвычайно сложная, американская политика в различных ее аспектах сегодня крайне враждебна к нам. Поэтому варианты наших действий в интересах обеспечения безопасности и потенциальные меры и действия, которые мы можем для этого предпринять - и послать политически правильные сигналы... ничего не исключают", - сказал Рябков в интервью российской газете "Коммерсант".

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В Reuters напомнили, что во время первого президентского срока Трампа в 2017-2021 годах его администрация обсуждала возможность проведения первого ядерного испытания в США с 1992 года.

Уже в 2023 году российский диктатор Владимир Путин отозвал ратификацию Россией Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, став в один ряд с США.

"Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан Россией в 1996 году и ратифицирован в 2000 году. Соединенные Штаты подписали договор в 1996 году, но не ратифицировали его", - добавили в материале.

Ядерное оружие в мире - что известно

Ранее издание Newsweek смоделировало ядерный удар по Москве, Пекину и Пхеньяну. По прогнозам экспертов, в случае такой атаки в Москве около 1,3 млн человек погибло бы, а 3,7 получили бы ранения.

В то же время президент Сербии Александар Вучич считает, что российский диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие "без колебаний", если других вариантов не будет. По его словам, угроза ядерного конфликта никогда не была большей, чем сейчас.

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