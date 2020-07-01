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В Тегеране в госпитале произошел масштабный взрыв: 13 погибших и 6 раненых (фото, видео)

02:43, 01 июля 2020
Мир
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В результате взрыва погибли 13 человек / Фото farsnews.ir

В северной части Тегерана в медицинской клинике произошел взрыв. В результате инцидента погибло 13 человек. Еще шестеро - получили ранения, их доставили в больницу.

Об этом 30 июня сообщает иранское информагентство Fars.

Взрыв в больнице произошел из-за утечки газа, сообщил государственному телевидению заместитель губернатора Тегерана Хамид Реза Хоудзари. На место происшествия прибыли спасатели тушить пожар.

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На видео, снятом очевидцами, зафиксирован момент взрыва, а после - густой черный дым.

"Драматические кадры взрыва в северном Тегеране. По предварительным сообщениям, речь идет о взрыве газового баллона. Это происходит после другого взрыва газа на прошлой неделе", - написал директор по вопросам политики "Объединение против ядерного Ирана" Джейсон Бродский.

Как сообщал ранее УНИАН, накануне произошел еще один взрыв на юге Тегерана, вблизи военной базы Парчин взорвалась емкость с газом. Заместитель министра обороны Давуд Абди заверил, что жертв нет, а военные объекты не пострадали.

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