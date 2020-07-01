В Тегеране в госпитале произошел масштабный взрыв: 13 погибших и 6 раненых (фото, видео)

Это уже второй взрыв в столице Ирана за последние пять дней.

В северной части Тегерана в медицинской клинике произошел взрыв. В результате инцидента погибло 13 человек. Еще шестеро - получили ранения, их доставили в больницу.

Об этом 30 июня сообщает иранское информагентство Fars.

Взрыв в больнице произошел из-за утечки газа, сообщил государственному телевидению заместитель губернатора Тегерана Хамид Реза Хоудзари. На место происшествия прибыли спасатели тушить пожар.

Dramatic footage circulating from ISNA of the explosion in northern Tehran. Initial reports coming in about a gas cylinder explosion. Comes after another alleged gas-related explosion last week. #Iranpic.twitter.com/PyTuVsmjvT — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) June 30, 2020

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На видео, снятом очевидцами, зафиксирован момент взрыва, а после - густой черный дым.

"Драматические кадры взрыва в северном Тегеране. По предварительным сообщениям, речь идет о взрыве газового баллона. Это происходит после другого взрыва газа на прошлой неделе", - написал директор по вопросам политики "Объединение против ядерного Ирана" Джейсон Бродский.

Как сообщал ранее УНИАН, накануне произошел еще один взрыв на юге Тегерана, вблизи военной базы Парчин взорвалась емкость с газом. Заместитель министра обороны Давуд Абди заверил, что жертв нет, а военные объекты не пострадали.

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