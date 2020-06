В Тегеране в госпитале произошел масштабный взрыв: 13 погибших и 6 раненых (фото, видео)

В северной части Тегерана в медицинской клинике произошел взрыв. В результате инцидента погибло 13 человек. Еще шестеро - получили ранения, их доставили в больницу.

Об этом 30 июня сообщает иранское информагентство Fars.

Взрыв в больнице произошел из-за утечки газа, сообщил государственному телевидению заместитель губернатора Тегерана Хамид Реза Хоудзари. На место происшествия прибыли спасатели тушить пожар.

Dramatic footage circulating from ISNA of the explosion in northern Tehran. Initial reports coming in about a gas cylinder explosion. Comes after another alleged gas-related explosion last week. #Iranpic.twitter.com/PyTuVsmjvT