Орбан написал гневное письмо Зеленскому с жалобами

Также политик подчеркнул, что его страна не желает финансировать войну.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает президента Украины Владимира Зеленского немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба". Об этом говорится в его открытом письме президенту Украины, обнародованном в сети X.

В частности, как заявляет Орбан, Зеленский в течение четырех лет "не может принять позицию суверенного венгерского правительства и венгерского народа в отношении войны России и Украины".

"В течение четырех лет вы работаете, чтобы заставить Венгрию вступить в войну между вашей страной и Россией. За это время вы получали поддержку из Брюсселя и заручились поддержкой венгерской оппозиции", – отмечает Орбан.

Видео дня

При этом, как подчеркивает Орбан, президент Украины, Брюссель и венгерская оппозиция координируют усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство.

В то же время Орбан продолжает обвинять Зеленского в якобы блокировании нефтепровода "Дружба", который является критическим для энергообеспечения Венгрии.

Венгерский премьер утверждает, что якобы действия Зеленского противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей.

"По этой причине я призываю вас изменить вашу антивенгерскую политику", - подчеркивает Орбан.

Он заявил, что венгерский народ не несет ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина.

"Мы сочувствуем украинскому народу, но мы не хотим участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные усилия, и мы не хотим платить большие суммы за энергоносители", - подчеркнул Орбан.

В этой связи он призвал Зеленского немедленно открыть нефтепровод "Дружба" и "воздерживаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии".

Как сообщал УНИАН, Орбан блокирует любую поддержку, которую Европейский Союз оказывает Украине. В частности, он продолжает блокировать утверждение Евросоюзом займа на 90 млрд евро.

Политика Орбана - что известно

Как сообщает Bloomberg, Орбан идет на открытый конфликт с ЕС и Украиной ради выборов. Венгерский премьер срывает последние пакеты помощи от ЕС для Украины и меры по наказанию Москвы.

Перспектива исторического поражения, которое может положить конец его 16-летнему правлению, заставляет его защищаться, после того как независимый опрос показал, что партия Орбана отстает на 20 пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: