Молодежь в Венгрии намерена эмигрировать в случае победы Орбана, – Reuters

В преддверии выборов в Венгрии все более заметную роль начинает играть молодое поколение, выросшее уже при власти премьер-министра Виктора Орбана. Именно эта группа избирателей становится одним из главных источников поддержки оппозиции, а часть молодых венгров прямо заявляет, что в случае переизбрания Орбана рассматривают вариант эмиграции, пишет Reuters.

Действующий глава правительства, находящийся у власти уже 16 лет, сейчас сталкивается с наиболее серьёзным вызовом за все годы правления. Социологические исследования указывают на рост популярности его соперника – Петера Мадьяра и его партии "Тиса", которая в последнее время активно набирает поддержку среди венгерской молодежи, пишет издание.

По оценкам социологов, как сообщает Reuters, именно молодежь сегодня наиболее критично настроена к правящей партии "Фидес". В экспертной среде отмечают, что ее повестка хуже отражает интересы молодого поколения. Особую роль играют студенты, как одна из самых активных и политически чувствительных групп. При высокой явке они способны значительно повлиять на результаты голосования и даже помочь небольшим партиям преодолеть проходной барьер в парламент.

Социологические опросы показывают резкое падение поддержки власти среди молодежи: доля сторонников "Фидес" в группе 18–29 лет остаётся на уровне однозначных цифр, что существенно ниже средних показателей по стране, говорится в публикации.

Причины недовольства

Ключевые причины недовольства связаны с повседневными проблемами – от качества образования до доступности жилья и общего уровня жизни. Молодые венгры всё чаще говорят о коррупции, ограниченных возможностях и отсутствии перспектив внутри страны, пишет издание.

"В мышлении партии "Фидес" больше не учитываются потребности молодежи", – заявил социолог Даниэль Оросс.

Дополнительным фактором стало ухудшение экономической ситуации, которое усилилось после начала войны в Украине в 2022 году. Это привело к росту инфляции и увеличению числа людей, рассматривающих эмиграцию как реальную альтернативу, сообщает Reuters.

Понимая риски, Виктор Орбан предпринимает шаги, направленные на привлечение молодых избирателей. Среди них: отмена подоходного налога для граждан младше 25 лет и запуск льготных ипотечных программ, отмечается в публикации.

Однако, судя по настроениям, предпринятых мер оказывается недостаточно. Более того, в отдельных выступлениях действующий премьер жёстко реагировал на критику со стороны молодежи, называя её протест "искусственным" и напоминая о мерах поддержки со стороны государства, отмечает издание.

Оппозиция во главе с Петером Мадьяром делает ставку именно на молодое поколение, предлагая реформы в сфере образования, экономики и отношений с ЕС, включая разблокировку европейского финансирования, пишет Reuters.

"Среди молодежи "Фидес" воспринимается как группа сварливых стариков, коррумпированных и закостенелых", – сказал 21-летний Жолт Иштван.

Намерение покинуть страну

На фоне растущего разочарования, согласно публикации, часть молодых венгров рассматривает предстоящие выборы как шанс на перемены. В то же время многие молодые люди не скрывают скепсиса и прямо говорят о намерении уехать из страны, если действующая власть сохранит позиции.

"Мне бы не хотелось жить в стране, где большинство составляют люди, голосующие за партию "Фидес" или отстаивающие ценности этой партии", – сказала 18-летняя Тамара в уличном кафе в Будапеште.

Однако не вся молодежь выступает против Орбана. 18-летний Герго высоко оценивает опыт премьера. По его словам, закаленный многочисленными кризисами Орбан и его прочные связи с мировыми лидерами гарантируют Венгрии поддержку традиционных христианских ценностей.

"Он – настоящий венгерский лидер", – заявил Герго на митинге Орбана в городе Сомбатхей, добавив, что любой, кто планирует покинуть Венгрию из-за политических разногласий, фактически виновен в "измене".

"Настоящий венгр не должен уезжать из-за какого-либо правительства", – сказал он. "Через четыре года у нас будут новые выборы, и тогда вы сможете попробовать снова".

Ранее издание Reuters сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имеет все шансы потерять власть и проиграть парламентские выборы, которые состоятся 12 апреля . Однако, если этого не произойдет, ЕС будет вынужден решать, как сотрудничать дальше.

Кроме того, на своей странице в Facebook противник Орбана Петер Мадьяр заявил, что Венгрия может выйти из Европейского Союза, если победу на выборах одержит действующий премьер-министр. Политик отметил, что "Фидес" уже нашла союзников в другой правой партии, поскольку понимает, что не сможет выиграт выборы в одиночку. что может склонить чашу весов на сторону выхода страны из ЕС.

Мадьяр отметил, что "Фидес" уже предложила создать коалицию другой правой партии "Наша Родина". И это может привести к тому, что Будапешт выйдет из ЕС.

