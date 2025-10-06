Выборы в соседних (и не очень) с Украиной странах не проходят без попытки России в них вмешаться. Очень хорошо, что в Молдове парламентская кампания завершилась так, как завершилась. Сейчас можно посмотреть на Грузию и увидеть, какой сценарий готовила Россия. Там уже, видимо, состоялась финальная консервация пророссийской власти, и, думаю, Грузию мы потеряли на очень долгий период времени...

А, учитывая, что мы вместе с Молдовой интегрируемся в Европейский Союз, очень неплохо, что там все же сохранились у власти проевропейские силы. Собственно, они и дальше будут заниматься вопросами интеграции страны и тех взаимоотношений с Украиной, которые у нас есть по состоянию на сегодня...

Вместе с тем, после завершения парламентской кампании в Чехии ситуация более интересная. Конечно, все будет зависеть от того, каким образом будет сформирована коалиция, в каком формате будет эта коалиция и какое она сформирует правительство. Вероятно, оно будет состоять из популистских и таких, скажем, украиноскептических партий. Однако я не думаю, что Чехия перейдет в лагерь Венгрии или Словакии. Ведь, во-первых, в ней все же остается очень проевропейский, проукраинский президент. Во-вторых, также будет мощная оппозиция, у которой будет много мест в парламенте. И, в-третьих, Андрей Бабиш и компания, которые формально победили, не являются пророссийскими (это - важный момент).

Да, существует вероятность, что поддержки Украины с точки зрения снарядной инициативы или каких-то там других вещей будет меньше.

В то же время, Бабиш уже говорил, что всю военную помощь Украине прекращать нельзя. То есть, здесь есть нюансы и я думаю, что с этими нюансами можно будет работать.

Однако также стоит констатировать, что даже если в той же Чехии не будет расширяться российское влияние, то определенный скепсис по украинскому вопросу увеличиваться может. И, конечно, Россия будет пытаться играть на таких настроениях.

Кроме того, РФ и в дальнейшем будет пытаться влиять на выборы. Россияне будут лезть везде, где смогут. Даже, условно, на каком-то федеральном уровне в той же Германии. Ведь Россия действует по очень простому принципу: если пророссийские силы где-то не могут победить (а у них шансов победить сейчас нет, потому что поддерживать Россию - это не очень приятная история для многих стран или политических партий в этих странах), то россияне делают все, чтобы создавать хаос. Чем больше хаоса и каких-то внутренних проблем у европейцев, тем меньше внимания они уделяют тому, что происходит вокруг. То есть, это традиционный для Кремля принцип: чем хуже, тем лучше. Это хорошо отвлекает внимание Европы от России и от российско-украинской войны.