Количество граждан Польши, выступающих против поддержки евроатлантической интеграции Украины, выросло почти до 53%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился по заказу Rzeczpospolita.

Всего было опрошено 1069 респондентов.

Когда у поляков спросили, должна ли их страна поддерживать вступление Украины в НАТО, только 33,5% ответили "да". В свою очередь 52,7% выступить против этого, еще 13,8% не определились с мнением.

В Rzeczpospolita отметили, что мнение респондентов преимущественно зависит от их политических симпатий.

Отмечается, что среди сторонников правящих партий одобрительные ответы дали 59%, а против высказывались преимущественно избиратели, которые поддерживают оппозиционные "Право и справедливость", ультраправую "Конфедерацию" и "Вместе" (в этой группе "против" высказалось 74%).

Кроме того, доля противников поддержки Польшей вступления Украины в НАТО значительно выше среди людей старше 50 лет, в частности:

жителей сельской местности (62%),

людей без высшего образования (71%),

те, кто считает свое материальное положение неудовлетворительным (91%).

В то же время в опросе, который проводили в IBRiS в августе 2023 года также по заказу Rzeczpospolita с безотлагательным принятием Украины в НАТО соглашалось 47,7% опрошенных, а одобрили бы такое решение - 40%.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее подполковник в отставке Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что вступление в НАТО не гарантирует Украине ничего. По его словам, вопросом вступления в Евросоюз целесообразно было бы торговать на переговорах для получения каких-то преференций.

"Относительно НАТО: я считаю, что это то, чем можно торговать на дипломатических переговорах. Это о вступлении в НАТО и о вступлении в Евросоюз, этим бы я торговал. Потому что любое вступление в НАТО нам не гарантирует ничего", - считает Кротевич.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о возможности отказа Украины от вступления в НАТО. Он отметил, что политика США не брать Украину в НАТО не является чем-то новым, это было и до президента Дональда Трампа.

"В этом нет никаких новостей. США четкие в этом. И четкие в том, что поддерживают, чтобы Украина была в Европейском Союзе. Это их две позиции. Поэтому они так и говорят - подобно 5 статье, но это должно быть сильным решением. У Израиля же есть соответствующие гарантии. Если есть сильные гарантии от США, то они работают", - подчеркнул Зеленский.

