Польша вошла в 20 стран, ВВП которых превышает 1 триллион долларов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна стала членом элитного клуба из 20 стран мира с экономикой в триллион долларов. По его словам, экономический рост страны опережает крупные государства, передает Polskie Radio.

Как сообщил глава польского правительства, это историческая веха для страны и в целом для нее "не последнее слово". Таким образом, глава правительства Польши намекнул на дальнейшие экономические амбиции.

Наибольший экономический рост фиксировался в последние кварталы. Валовой внутренний продукт Польши вырос на 3,4% во втором квартале этого года, что обеспечило ей место среди самых быстрорастущих экономик Европы.

Туск заявил, что Польша не имеет равных по темпам роста. Страна также лидирует по росту реального дохода на душу населения. Этот показатель больше всего вырос в период с конца третьего квартала 2023 года по первый квартал 2025 года.

Показатели Польши в этой категории значительно превысили средние показатели стран G7 и других европейских экономик. Страна опередила такие богатые государства, как Нидерланды, Великобритания, Франция, США, Австралия и Канада.

Вклад Украины в развитие польской экономики

После начала полномасштабной войны, в период с 2022 по середину 2025 года, украинцы в Польше сформировали почти 82,15 миллиарда долларов ВВП.

Общий размер польской помощи беженцам и Украине за это время составил 10,4 миллиарда долларов.

Украинские переселенцы увеличили реальный ВВП на 1,5% в 2022 году, на 2,3% - в 2023 году и на 2,7% - в 2024 году.

Украинцы помогли польской экономике стать более специализированной и продуктивной. При этом поляки не только не потеряли рабочие места - но и иногда даже получили большие заработные платы на местном уровне.

