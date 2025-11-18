Кос заявила, что процесс вступления Украины в ЕС не заблокирован.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС будут продолжаться на уровне рабочих групп без официального открытия переговорных кластеров, что требует единогласной поддержки всех стран-членов, заявила во вторник, 18 ноября, в Брюсселе во время форума по расширению ЕС еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает Deutsche Welle.

Указывается, что пока открытие переговорных кластеров с Украиной не является возможным из-за вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Однако Кос отметила, что "процесс вступления Украины в ЕС не заблокирован".

"Мы заблокированы в процессе принятия решений, но техническая часть продолжается и, надеемся, вскоре работа в экспертных группах будет ускорена, и мы сможем делать то же, что делали бы, если бы все кластеры были официально открыты", - добавила она.

По мнению еврокомиссара, "ни украинцам, ни молдаванам не нужен Орбан, чтобы продолжать реформы".

Издание отметило, что недавно в некоторых СМИ начала распространяться информация, что под давлением некоторых стран-членов Брюссель рассматривает возможность принять в блок новые страны без права голоса.

При этом, Будапешт и еще несколько столиц Европы опасаются, что вступление новых стран в ЕС, в частности Украины, может стать причиной нежелательной конкуренции на внутренних рынках и повлиять на принятие решений в сфере безопасности. По этим причинам они не поддерживают расширение ЕС.

По данным, идея принятия новых стран без права голоса пока находится на ранних стадиях обсуждения и ее суть заключается в том, чтобы предоставить новым странам-членам полные права после того, как ЕС проведет внутренние реформы.

В частности, это касается введения принципа голосования квалифицированным большинством вместо единогласия за решения в важнейших сферах.

По мнению Кос, ЕС нужны предохранительные механизмы, но она не поддерживает "членство второго сорта".

"Я за то, чтобы найти пути, как защитить Евросоюз, чтобы когда в нем появятся новые члены, мы стали сильнее, а не слабее, и в этом смысле это та дискуссия, которая должна состояться", - заявила Кос.

Она добавила, что сейчас Еврокомиссия готовит "Анализ ситуации перед расширением" (Pre-enlargement review), который планируется опубликовать уже в декабре этого года.

Отмечается, что произойдет это после того, как состоится обсуждение о том, "какие меры предосторожности нужны". В то же время, Кос подчеркнула, что они "будут оставаться незаметными" до тех пор, пока все новые страны-члены ЕС будут выполнять свои обязательства.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что издание Politico со ссылкой на документ-приглашение, которое в столицы стран-членов ЕС совместно отправили Украина и Дания, утверждает, что в декабре Украину должны посетить ведущие европейские министры. Целью их визита будет демонстрация поддержки заявки Украины на вступление в Евросоюз. Указывается, что, вероятно, неформальный саммит министров по европейским делам состоится во Львове 10-11 декабря.

Также мы писали, что в проекте текста Европейской комиссии, доступ к которому получило агентство Reuters, указывается, что Украина демонстрирует "выдающуюся преданность" идее вступления в ЕС. В то же время, также подчеркивается, что Киеву нужно изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией. Также нашу страну призывают ускорить реформы в сфере верховенства права.

