Неформальный саммит министров по европейским делам пройдет во Львове 10-11 декабря.

В декабре ведущие европейские министры посетят Украину, чтобы продемонстрировать поддержку заявки страны на вступление в Европейский Союз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ-приглашение, которое было отправлено совместно от имени Дании и вице-премьер-министра Украины Тараса Качки в столицы стран-членов ЕС.

Неформальный саммит министров по европейским делам пройдет во Львове 10-11 декабря. В издании отметили, что этот шаг был предпринят в то время, когда союзники по ЕС пытаются преодолеть задержки, вызванные противодействием вступлению Украины в блок со стороны Венгрии.

"Основное внимание в наших дискуссиях будет уделено прогрессу Украины на пути к членству в ЕС. Встреча предоставит возможность подвести итоги достигнутых результатов, поделиться размышлениями о следующих шагах и подтвердить политическую поддержку реформ и интеграционных усилий Украины. Созвав встречу в Украине, мы пошлем четкий и единый политический сигнал о том, что будущее Украины лежит в рамках ЕС", - говорится в документе, с которым ознакомились журналисты.

Два чиновника рассказали журналистам, что члены ЕС хотят добиться того, чтобы Украина и Молдова могли приступить к следующему раунду реформ, не дожидаясь официального одобрения. В издании объяснили, что это позволит Украине действовать быстро, если тупиковая ситуация, связанная с протестами Венгрии, будет разрешена.

"Идея состоит в том, чтобы сделать как можно больше, не дожидаясь изменений. Если Венгрия больше не будет иметь права вето, мы сможем действовать без задержек", - сказал один из чиновников журналистам.

В ЕС хотят изменить правила членства, чтобы ускорить вступление Украины

Ранее Politico, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, писало, что в Европейском Союзе рассматривают предложение об изменениии правил членства в блоке. Разрабатывается новый механизм вступления новых стран в ЕС, который мог бы сделать таких лидеров, как премьер-министр венгрии Виктор Орбан, более сговорчивыми.

Председатель Комитета по европейским делам Бундестага Германии Антон Хофрайтер рассказал, что будущих членов ЕС могут обязать отказаться от права вето до тех пор, пока не будут реализованы ключевые институциональные реформы, такие как введение квалифицированного большинства в многих областях политики.

