После встреч на Аляске и в Вашингтоне вероятность переговоров в трехстороннем формате между президентами Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным достаточно высока. Об этом заявил народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Я думаю, что вероятность встречи (Зеленского, Трампа и Путина, - УНИАН) после встречи на Аляске и встречи в Вашингтоне достаточно высока. Я надеюсь, именно в трехстороннем формате с участием президента Трампа, а еще, наверное, самый идеальный вариант, чтобы и с участием наших европейских партнеров, лидеров европейских стран... Я думаю, что как раз где-то до конца этого месяца, до конца августа, в течение следующих 10 дней, у нас есть достаточно высокая вероятность, что такая встреча состоится", - отметил он в эфире Еспресо.

Вениславский сказал, что сейчас позиции украинской и российской стороны несколько отличаются от последовательности действий.

"Потому что мы призываем, и президент Зеленский постоянно об этом говорит, остановить боевые действия, а потом уже вести какие-то переговоры относительно того или иного формата мирного соглашения послевоенного. Путин уже наоборот говорит, что давайте сразу подписывать документы и уже в результате этого прекращать боевые действия", - отметил нардеп.

По его словам, очень сложно говорить о каких-то уступках, компромиссах, когда идут боевые действия и та или иная территория, периодически те или иные населенные пункты переходят то под контроль одной или другой стороны. Вениславский отметил, что приоритетом является остановка боевых действий:

"Но вероятность переговоров, на мой взгляд, на сегодняшний день достаточно высока. Я думаю, что в ближайшее время они должны состояться и будем добиваться того, чтобы остановить боевые действия. А дальше будем уже видеть формат того, что является приемлемым для Украины и что неприемлемо, и чего хочет Путин".

Нардеп подчеркнул, что Путин свою задачу максимум озвучил и она неприемлема ни для Украины, ни для американских и европейских партнеров.

Возможность встречи Зеленского и Путина

Дональд Трамп и его администрация продолжают настаивать на том, что уже скоро может состояться встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Однако глава Кремля не проявлял никакого интереса к встрече с украинским лидером на протяжении 3,5 лет полномасштабной войны, и не проявляет до сих пор.

В Axios рассказали, почему Трамп вряд ли сможет организовать встречу Зеленского и Путина, особенно в ближайшие несколько недель и объяснили, почему на это есть несколько причин.

