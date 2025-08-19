В администрации Трампа считают, что сейчас Путин как никогда готов к заключению мирного соглашения с Украиной.

Российский диктатор Владимир Путин во время последнего разговора с президентом США Дональдом Трампом настоял на том, чтобы он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским один на один, хотя американский лидер предлагал устроить трехсторонний саммит. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника с американской администрации.

Реакция администрации США на саммит в Вашингтоне

Отмечается, что во время саммита в Вашингтоне с участием лидеров США, Украины и европейских стран, который прошел 18 августа, Трамп позвонил Путину. Президент США предложил российскому диктатору устроить трехстороннюю встречу с Зеленским, но Путин ответил, что американскому лидеру не нужно приезжать.

По словам собеседника издания, после этого команда Трампа начала работать над этим вопросом. Также спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу поручили уладить некоторые разногласия между сторонами.

Видео дня

"Цель созыва европейцев заключалась в том, чтобы сказать: "Мы здесь главные, вы подпишете все, что мы скажем. Европейцы были настроены позитивно, но они утомительны", - заявил журналистам чиновник из администрации Трампа, говоря о саммите в Вашингтоне.

Администрация Трампа верит в то, что Путин готов к миру

По его словам, Белый дом в целом остался доволен тем, как прошла встреча. Также он заверил, что в администрации Трампа после телефонного разговора президента США с Путиным 18 августа развеялись все опасения по поводу того, как прошла встреча на Аляске.

"После Аляски мы были рады, что Путин хотя бы разговаривал и были признаки того, что мы можем вести переговоры", - поделился чиновник.

Еще один чиновник из администрации Трампа подчеркнул, что Путин впервые стал говорить о гарантиях безопасности для Украины вместо отрицания всех предложений. Он заявил, что встреча на Аляска поспособствовала этому.

"Если бы Аляска не увенчалась успехом и Путин не дал нам небольшую возможность, мы бы не пригласили европейцев в Белый дом. Он (Путин - УНИАН) будет вести жесткие переговоры, но эта возможность огромна", - сказал чиновник.

Соратник президента США Стив Бэннон в разговоре с журналистами заявил, что Трамп делает для Украины гораздо больше, чем Европа, хотя российско-украинская война является "европейской проблемой". Он добавил:

"У нас здесь есть все рычаги влияния. Если мы не будем финансировать это, то все прекратится. Единственный способ продвинуть это дело - единственный способ продолжать это каждый день - это американские деньги и американское оружие. У европейцев нет ни достаточного военного оборудования, ни финансовых средств".

Беннон также выразил надежду на то, что Трамп "перестанет слушать сенаторов Линдси Грэма, Тома Коттона и Митча Макконнелла" и поймет, что США не могут дать никаких гарантий безопасности Украине, так как это "неразрывно свяжет Америку с этим конфликтом".

Встреча Зеленского и Путина - важные новости

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным может состояться уже до конца августа. По его словам, президент США Дональд Трамп договорился о встрече российского и украинского президентов в течение следующих двух недель. Мерц отметил, что пока место встречи не определено.

Кроме того, Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США писало, что встреча Зеленского и Путина может состояться в Венгрии. Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу LCI говорил о том, что встреча может состояться в Женеве.

Вас также могут заинтересовать новости: