Издание считает, что Трамп хочет заключить соглашение о прекращении огня в Украине гораздо больше, чем Путин.

Худшие опасения Украины могут сбыться, если в пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп отдаст кремлевскому диктатору Владимиру Путину украинские земли, которые Россия не смогла завоевать силой, пишет Financial Times.

В материале говорится, что призраки Мюнхена, Ялты и других грязных сделок могут преследовать встречу на Аляске. Отмечается, что вряд ли такие дипломатические скандалы будут в голове президента США во время его встречи с кремлевским диктатором.

Издание отмечает, что спецпосланник США Стив Уиткофф слишком запутался в боевых действиях на современном фронте в Украине, чтобы найти время изучить, как подобные встречи повлияли на карту мира в прошлом. Путин тем более не озабочен историей.

Указывается, что Трамп придя к власти во второй раз, обещал мгновенное заключение соглашения о прекращении войны России против Украины. Однако, неоднократно за эти семь месяцев, что Трамп у власти, получая от Путина отказ от перемирия, он потерял терпение и пообещал начать экономическую войну против России, если позиция кремлевского диктатора не изменится.

Предполагается, что согласие российского президента на встречу на Аляске является реакцией на угрозы главы Белого дома. Пока что кремлевскому диктатору удалось отсрочить введение санкций в отношении экспорта нефти, но Трамп только отложил это решение.

По мнению издания, кремлевский диктатор уже пересек одну черту с Трампом, которая для других означала бы изгнание - унизил главу Белого дома. Почти каждый раз, когда президент США призывал Путина прекратить огонь, Россия только усиливала атаки на Украину.

Предполагается, что этот факт задел самолюбие Трампа и заставил его отменить запрет Пентагона на продажу оружия Украине.

Однако, в пользу Путина сейчас есть две вещи, которые имеют экзистенциальное значение для Украины. Указывается, что глава Белого дома хочет сделки гораздо больше, чем кремлевский диктатор. Все потому, что Путин считает, что время на его стороне.

Прогнозируется, что если российский диктатор решит воспользоваться желанием Трампа заключить сделку, чтобы отвоевать территории, за которые Украина заплатила такую большую цену, реакция будет бурной.

Не исключается, что президента Украины Владимира Зеленского могут отстранить от должности, если он даст согласие на неравноценный обмен территориями с Россией.

Вторым преимуществом в пользу Путина играет неосведомленность Трампа. Отмечается, что после первой встречи Уиткоффа с Путиным в марте этого года, спецпосланник главы Белого дома не знал, на какие украинские территории претендует кремлевский диктатор. Кажется, указывает издание, что и через пять месяцев после этой встречи, Уиткофф все еще находится в растерянности.

Поэтому, издание отметило, что пока Трамп громко говорит и верит в то, что ему рассказывают, Путин имеет все шансы на успех на встрече с ним.

Как встреча Трампа и Путина может повлиять на войну в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна не выйдет из Донбасса и напомнил, что украинские территории незаконно оккупированы Россией. По мнению украинского лидера, Донбасс для россиян - это "плацдарм для будущего нового наступления". Он уверен, что через несколько лет Россия возобновит войну против нашей страны, если сейчас согласиться на обмен территориями.

Также мы писали, что авиаэксперт Валерий Романенко считает, что Россия перед встречей с Трампом затаилась и поэтому уменьшила интенсивность ударов. В то же время, Романенко не исключил, что враг решил накопить силы. Он не исключает, что если переговоры с Трампом пройдут неудачно, то Россия может запустить тысячи дронов по Украине.

