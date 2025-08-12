Сейчас РФ накапливает силы, считает Валерий Романенко.

С начала месяца Россия запустила по Украине 888 ударных беспилотников типа "Shahed" и приманок. И такому уменьшению интенсивности ударов может быть два объяснения, рассказал Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации в эфире на Radio NV.

"Первое - россияне просто затаились перед встречей с Трампом. Они не хотят давать ему какие-то аргументы при переговорах. Они не хотят портить отношения с Трампом. Хотя и не очень считаются с его мнением. Если взять ракетную составляющую - за 11 дней по нам прилетело не более 5 ракет. Такого не было еще. Путин максимально снизил уровень активности российских дронов и ракет, ударов по Украине", - сказал Романенко.

В то же время он отметил, что россияне могут просто накапливать силы на случай, если переговоры с США по войне в Украине могут быть неудачными.

Видео дня

"Россия реализует угрозу тысячи дронов за последние два дня месяца. Потому что если прилетело 888 при выпуске, возьмем прошлый месяц - 6400 дронов. То у россиян в этом месяце появляется огромный резерв. И ракет тоже россияне способны выпускать, по данным ГУР, до 150 и более в месяц. А прилетело пять. Россияне просто накапливают силы для дальнейших ударов. Если удастся достичь какого-то перемирия, то это будет приостановлено. Если россияне снова поставят на переговорах условия, на которые Украина никоим образом не может согласиться, то надо готовиться к более массированным ударам", - добавил Романенко.

Российские "Шахеды": важные новости

Накануне стало известно, что СБУ удачно поразили логистический хаб в Татарстане, где российские оккупанты хранили дроны-камикадзе типа "Shahed" и иностранные комплектующие к ним. Впоследствии в сети появились спутниковые снимки, подтверждающие поражение объекта.

В то же время аналитики Ukrainian Intelligence обнаружили, что сейчас россияне могут построить пусковые площадки для дронов-камикадзе "Шахед" всего за несколько месяцев. Так, в частности, новые объекты были обнаружены в Брянской и Орловской областях - вблизи поселков Навля (66 км от границы с Украиной) и Цимбулово (176 км).

Вас также могут заинтересовать новости: