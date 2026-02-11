Рада приняла закон об общенациональной минуте молчания

В этом законе говорится и о Голодоморе 1932-1933 годов.

Верховная Рада Украины на законодательном уровне закрепила проведение общенациональной минуты молчания. Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 260 народных депутатов. Речь идет о принятии в целом законопроекта о чествовании памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии России (№14144).

Минута молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии РФ

Законопроектом предусматривается, что общенациональная минута молчания по соотечественникам, погибшим в результате вооруженной агрессии России против Украины, проводится ежедневно в 09:00.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают информирование о начале и завершении общенациональной минуты молчания на предприятиях, в учреждениях, организациях, относящихся к сфере их управления, а органы и должностные лица местного самоуправления - на территории, в пределах которой они осуществляют свои полномочия.

Объявление общенациональной минуты молчания осуществляется через СМИ независимо от формы собственности, системы оповещения и информирования в сфере гражданской защиты.

Голодомор 1932-1933 годов

Среди прочего, этим же законом предусматривается с целью достойного почтения памяти жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов в Украине ежегодно, в четвертую субботу ноября в 16:00, проводится ритуал благодарности, почтения и памяти - общенациональная минута молчания и начинается всеукраинская акция "Зажги свечу".

Этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Кабинет министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу этого закона должен, в частности, привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.

Рада одобрила отсрочку для тех, кто отслужил по "Контракту 18-24"

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 февраля, ВР также, в частности, поддержала закон о предоставлении 12-месячной отсрочки от мобилизации для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, которая отслужила по контракту во время военного положения.

В принятом законе речь идет о военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили контракт на один год и уже уволены со службы.

