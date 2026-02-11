Рада приняла закон об общенациональной минуте молчания

Верховная Рада Украины на законодательном уровне закрепила проведение общенациональной минуты молчания. Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 260 народных депутатов. Речь идет о принятии в целом законопроекта о чествовании памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии России (№14144).

Минута молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии РФ

Законопроектом предусматривается, что общенациональная минута молчания по соотечественникам, погибшим в результате вооруженной агрессии России против Украины, проводится ежедневно в 09:00.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают информирование о начале и завершении общенациональной минуты молчания на предприятиях, в учреждениях, организациях, относящихся к сфере их управления, а органы и должностные лица местного самоуправления - на территории, в пределах которой они осуществляют свои полномочия.

Объявление общенациональной минуты молчания осуществляется через СМИ независимо от формы собственности, системы оповещения и информирования в сфере гражданской защиты.

Голодомор 1932-1933 годов

Среди прочего, этим же законом предусматривается с целью достойного почтения памяти жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов в Украине ежегодно, в четвертую субботу ноября в 16:00, проводится ритуал благодарности, почтения и памяти - общенациональная минута молчания и начинается всеукраинская акция "Зажги свечу".

Этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Кабинет министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу этого закона должен, в частности, привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.

Рада одобрила отсрочку для тех, кто отслужил по "Контракту 18-24"

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 февраля, ВР также, в частности, поддержала закон о предоставлении 12-месячной отсрочки от мобилизации для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, которая отслужила по контракту во время военного положения.

В принятом законе речь идет о военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили контракт на один год и уже уволены со службы.

