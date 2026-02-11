'Будет хуже': эксперт поделился новым неутешительным прогнозом относительно света

Александр Харченко отметил, что необходимо, чтобы в течение следующих трех недель в ПВО было все.

Ситуация со светом в Украине может еще больше осложниться, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Верите, не верите, что будет хуже, хуже будет. Готовьтесь к тому, что хуже будет. Это я честно на всех уровнях", - отметил Харченко.

Он предупредил, что в результате новых российских атак на энергетику потенциально может ухудшиться ситуация с теплоснабжением в Киеве, если не будет достаточного количества ракет для ПВО.

"Может ли быть хуже? Может. Если представить себе еще одну волну атаки в мороз, когда пройдет 15 ракет, то может не быть отопления в 40% домов Киева... Нужно, чтобы в течение следующих трех недель в ПВО было все", - отметил эксперт, добавив, что не верит в реализацию подобного сценария.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

7 февраля Россия осуществила очередную массированную атаку на энергосистему Украины. Под ударом тогда оказались, в частности, Бурштынская и Добротворская ТЭС.

Россияне также атаковали подстанции и воздушные линии электропередачи. В результате атаки украинские АЭС были вынуждены временно сократить производство электроэнергии.

В ночь на 11 февраля Россия нанесла очередной массированный удар по энергетике, частично оставив без света три области.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что в случае продолжения атак РФ рано или поздно "положит" энергосистему Украины. Чтобы этого не допустить, нужно наращивать количество средств поражения и наносить "удары возмездия" по РФ.

