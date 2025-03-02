Речь идет о легких зенитных ракетах, предназначенных для борьбы с беспилотниками.

Великобритания анонсировала поставку Украине 5 тысяч ракет к системам противовоздушной обороны. В Минобороны Украины добавили, что речь идет о ракетах LMM, которые эффективно уничтожают дроны Shahed, и пусковые установки к ним.

Как сообщает военно-аналитический портал Defense Express, ракеты LMM (Lightweight Multirole Missile - Легкая Многоцелевая Ракета) прежде всего являются средством для защиты от дальнобойных ударных дронов россиян. Официальный сайт компании-производителя Thales утверждает, что эта ракета массой 13 кг может уничтожать цели на расстоянии более 6 км и имеет скорость в 1,5 Маха.

Ракеты LMM могут запускаться не только с мобильных пусковых установок RapidRanger, но и переносных зенитно-ракетных комплексов Marlet и ЗРК малой дальности Stormer, которые уже есть на вооружении Сил обороны.

Видео дня

Что касается установок RapidRanger, которые должны передать вместе с этими 5 тысячами ракет, то это боевой модуль, который можно смонтировать на различную колесную и гусеничную технику. При этом модуль можно интегрировать со вспомогательными системами, такими как тепловизионные камеры, системы сопровождения целей, датчики наблюдения. Сам модуль весит менее 500 кг и может обнаруживать цели на расстоянии более 15 км.

Другие новости мира вооружений

Как писал УНИАН, украинская ракета "Трембита" в десять раз дешевле ракеты для HIMARS. Как отметил Анатолий Храпчинский, это объясняется в том числе тем, как эти ракеты разрабатывались.

Также мы рассказывали, что после выборов в Германии Украина может получить лучшие немецкие крылатые ракеты Taurus и повесить их на свои старые советские бомбардировщики Су-24 для дальних ударов по российским целям.

Вас также могут заинтересовать новости: