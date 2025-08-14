Мужчины в первый год плена не было в списках живых.

Из российского плена освобожден защитник Мариуполя Александр Бойчук, который в 2014 году, во время захвата Россией Крыма, пытался вывести один из кораблей ВМС на материковую Украину, заявил военнослужащий Богдан Кутепов.

"Свободен! Моего друга, защитника Мариуполя, который исчез еще в первые месяцы полномасштабки, и которого первый год вообще не было в списках живых, но жена верила и ждала - наконец сегодня освободили из террористического плена!", - написал Кутепов в Facebook.

По его данным, жена и сыновья моряка - тоже военные.

Что известно о Бойчуке

"Александр Вячеславович Бойчук, легендарный командир единственного украинского минного тральщика (сегодня уже разбомбленного), который угнал корабль во время аннексии Крыма в 2014, возвращается домой! Это невероятная радость! Верьте, все те, кто отчаялся! Чудеса случаются!", - подчеркивает товарищ освобожденного командира.

Согласно открытым источникам, Александр Бойчук, уроженец Волынской области, - старший мичман, главный старшина 9-го дивизиона надводных кораблей ВМС ВСУ, участник боевых действий в Ираке. На флот перешел в 2009 году, с января 2012 года - командир рейдового тральщика.

В марте 2014 года, во время захвата Россией Крыма, старший мичман тральщика "Геническ" Бойчук привел корабль в боевую готовность - 18 марта украинские военные корабли снялись с якорей и пошли на выход из Донузлава, но выход уже был перекрыт. Через два дня командир 5-й бригады надводных кораблей ВМС ВСУ Виталий Звягинцев, который предал Украину, приказал всем кораблям причалить к берегу.

Командир "Геническа" не послушался, россиян на борт не пустил и снова попытался убежать, но корабль догнал катер с российскими спецназовцами, которые забросали украинцев шумовыми гранатами и высадились на тральщик. Украинцы отбивались шлангами и цепями. Бойчук из-за удара прикладом и потерял сознание. "Геническ" пришвартовали на причале в Крыму.

Все члены экипажа сошли на берег, а через два дня супруги Бойчук вместе с 15-летним сыном выехали на подконтрольную Украине территорию. Из экипажа Бойчука восемь из 11 моряков не изменили присяге. 20 мая российские буксиры вывели "Геническ" из Донузлава и передали Украине. Бойчук снова стал его командиром.

Во время полномасштабного вторжения Бойчук находился в Мариуполе на корабле управления "Донбасс". С побратимами с трех судов они обороняли корабли, порт, потом город. Моряк попал в окружение и плен. Известно, что в июне 2022 года "Геническ" был потоплен из-за ракетного удара российской авиации.

Обмен пленными с Россией 14 августа - детали

Состоялся новый обмен пленными с Россией - домой вернулись 84 украинца. Среди них - военные и гражданские. По словам президента Украины Владимира Зеленского, почти всем из них нужна медицинская помощь и реабилитация.

Среди освобожденных - люди, которые удерживались россиянами в плену с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди освобожденных военных - защитники Мариуполя.

