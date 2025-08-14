Среди освобожденных гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов.

Состоялся новый обмен пленными с Россией. 84 украинца вернулись сегодня, 14 августа, из российского плена. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Возвращаем украинцев домой, в Украину. Новый обмен, 84 человека. Это и военные, и гражданские. Почти всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация. Среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди освобожденных сегодня военных - защитники Мариуполя", - отметил Зеленский.

Президент выразил благодарность всем, кто помогает нам продолжать освобождать украинских пленных.

"Спасибо нашей команде - всем в Координационном штабе, ГУР, Офисе, в специальных службах, кто работает ради возвращения наших людей. Спасибо ОАЭ за помощь в этом обмене. А главное, спасибо нашим воинам, которые еженедельно на фронте пополняют для Украины обменный фонд. Храбрость и эффективность наших подразделений на передовой - это в том числе и возможность возвращать наших людей домой. Будут еще обмены", - подчеркнул он.

Самому молодому освобожденному сегодня - 26 лет, самому старшему - 74, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Особенностью этого возвращения является то, что удалось освободить 51 гражданское лицо, незаконно удерживаемое или осужденное на долгие сроки: среди них - мужчины и женщины. Это - политические заключенные, граждане различных категорий, в том числе медики. Некоторые украинцы находились в неволе с 2015-2016 годов. Также есть те, которых Россия задержала после 2022 года на ВОТ Украины", - рассказал омбудсмен.

По его словам, в целом все граждане имеют обостренные заболевания, болезни и нуждаются в медицинской помощи. Относительно возвращенных военных - это воины ВСУ и ГПСУ.

"Есть те, кто попал в плен в первые месяцы полномасштабного вторжения. Значительная часть - офицерский состав. Самому старшему освобожденному - 49 лет, самому молодому - 25 лет. Защитники имеют ранения и болезни", - отметил Лубинец.

В Координационном штабе отмечают, что это 67-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения РФ. Там обнародовали еще детали. Сообщается, что из 33 освобожденных сегодня военных - 10 офицеров.

"Особенность сегодняшнего обмена в том, что удалось освободить гражданских и военных украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно осуждены на длительные сроки заключения - от 10 до 18 лет. Один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней - он был порабощен в Донецкой области еще в 2014 году", - отметили в Координационном штабе.

В частности, среди освобожденных сегодня гражданских украинцев есть 27-летний парень, которого оккупанты незаконно лишили свободы в 2016 году. В то время ему было всего 18 лет.

"Из российского плена возвращаются две пары родных братьев, которые содержались в неволе с марта и апреля 2022 года", - сообщили в Штабе.

Освобожденные украинцы получат всю необходимую медицинскую помощь. Все освобожденные пройдут медицинский осмотр, получат лечение, будут обеспечены всем необходимым на первое время, получат надлежащие выплаты и пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе.

Как сообщал УНИАН, в частности в июне состоялся второй большой многоэтапный обмен пленными между Украиной и Россией. Количество возвращенных пока не раскрывали.

Договоренности об этом большом обмене были достигнуты 2 июня в Стамбуле во время второго раунда переговоров между украинской и российской делегациями. Внимание было сосредоточено на необходимости обмена пленных бойцов в возрасте до 25 лет, а также тяжело больных и тяжелораненых.

Также в мае после очередного большого обмена Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными информировал, что в целом в рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года освобождено 5757 украинских граждан. Еще 536 украинцев удалось вернуть вне обменов.

