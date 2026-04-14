В Кремле заявили, что будут вести мирные переговоры 'иначе'

Кремль считает, что Россия почти победила. Правда, так продолжается уже пятый год кряду.

Несмотря на то, что Украина в последние недели вернула себе преимущество в войне, в Кремле считают, что на фронте ситуация для РФ настолько хороша, что можно изменить подход к мирным переговорам. Об этом в комментарии российским СМИ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, СВО продвигается, и в Киеве прекрасно знают и осознают то, что по мере продвижения, по мере того, как вот эта позитивная для нас динамика начинает доминировать, то и, конечно, скажем так, ну и переговоры будут идти иначе", – заявил он.

Ситуация на фронте: что важно знать

Как писал УНИАН, с конца января Силы обороны Украины осуществляют контрнаступательные действия в Днепропетровской области, что уже дает ощутимый оперативный эффект на фронте. По данным аналитиков, украинские войска значительно продвинулись на этом направлении, сдержав российское наступление на Александровском направлении и затруднив ситуацию для оккупантов на Гуляйпольском. В целом, в период с конца января по март текущего года ВСУ освободили более 400 кв. км территории.

Видео дня

На этом фоне общие темпы продвижения российских войск на фронте значительно замедлились в последние месяцы. По оценкам ISW, в первые три месяца года россияне продвигались примерно вдвое медленнее, чем за аналогичный период предыдущего года. Средний темп их продвижения снизился до около 5,5 кв. км в сутки против более 11 кв. км годом ранее. Аналитики связывают это, в частности, с активными украинскими контратаками, заставляющими российское командование распылять ресурсы и выбирать между обороной и продолжением наступления на разных участках фронта.

В довесок к этому российские потери в живой силе стабильно начали превосходить темпы вербовки новобранцев, что подрывает способность РФ наращивать численность оккупационной группировки.

