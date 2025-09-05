Однако, США все еще не рассматривают отправку своих военных в Украину.

В случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, США готовы взять на себя ведущую роль по мониторингу большой буферной зоны на территории Украины в качестве защиты страны от России, пишет NBC News, ссылаясь на четырех человек, знакомых с планом, который обсуждают военные представители союзников Украины, в частности США.

Издание объясняет, что буферная зона будет большой демилитаризованной территорией внутри Украины, которая будет разделять российскую и украинскую территории. Однако, как отмечается, ее границы пока не определены.

По данным издания, частично благодаря своим технологическим возможностям, США возьмут на себя руководство наблюдением за буферной зоной, для чего будут использовать дроны и спутники, а также и другие разведывательные средства. В то же время, они будут координировать свои действия с другими странами, которые также будут осуществлять наблюдение.

Также лица, знакомые с этим планом поделились с изданием, что в этой буферной зоне не будет развернуто американских войск. Не исключено, что эту зону могли бы охранять войска одной или нескольких стран, не входящих в НАТО, например, Саудовская Аравия или даже Бангладеш.

Издание указывает, что сначала кремлевский диктатор Владимир Путин должен будет согласиться с любым планом по гарантиям безопасности для Украины. Поскольку он против того, чтобы Украина вступала в НАТО, разработчики плана прилагают все усилия, чтобы избежать использования сил Альянса или чего-либо, что как-то может быть связано с НАТО.

В то же время, некоторые гарантии, вероятно, будут полагаться на ряд двусторонних соглашений между Украиной и ее союзниками, которые предоставят Украине гарантии безопасности без привлечения статьи V НАТО, в которой указано, что нападение на одного означает нападение на всех, ведь это является "красной линией" для Москвы.

В публикации говорится, что кроме буферной зоны, Украине нужны гарантии, что страна-агрессор не сможет задушить ее экономику. С этой целью Турция будет отвечать за обеспечение беспрепятственного движения товаров и услуг в Черном море, проводя наблюдение и контроль в проливах Босфор и Дарданеллы.

Отмечается, что Турция после полномасштабного российского вторжения в Украину приняла участие в обеспечении безопасности морского коридора, созданного для вывоза зерна из Украины.

По словам американского чиновника, США обсуждают с Украиной соглашение стоимостью около 100 миллиардов долларов, по которому Киев сможет покупать американское оружие, а США в обмен получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывают украинцы.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что несмотря на то, что Россия не собирается прекращать войну, уже строится система безопасности, которая может подтолкнуть врага к миру. Зеленский добавил, что не может сообщить все подробности, ведь это касается военной сферы. Однако, он добавил, что готовится сила, которая будет действовать на земле, в воздухе и на море и будет давить на Россию, чтобы заставить врага прекратить войну.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время планирует провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Также он признал, что войну в Украине нелегко остановить. По словам Трампа, между ним и российским диктатором "очень хороший диалог".

