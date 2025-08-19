Встреча на троих должна пройти уже после того, как Зеленский и Путин проведут встречу на двоих.

После того, как Зеленский и Путин проведут двустороннюю встречу, может состояться встреча на троих с участием Трампа. И вот ее могут провести в столице Венгрии, Будапеште. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

Неназванный чиновник администрации Трампа и еще один человек, близкий к его администрации, утверждают, что Секретная служба США, которая отвечает за безопасность президента, готовится к саммиту в Венгрии. Тамошний премьер-министр Виктор Орбан поддерживает близкие отношения с Дональдом Трампом со времен его первой каденции.

Вместе с тем собеседники издания отметили, что Секретная служба часто проверяет различные потенциальные места для таких встреч, поэтому локация саммита еще может измениться. Однако именно Будапешт является первым выбором для Белого дома, говорят инсайдеры.

"Венгрия была бы неудобным выбором для Украины, поскольку она напоминает о Будапештском меморандуме 1994 года, в котором США, Великобритания и Россия пообещали поддерживать независимость, суверенитет Украины и уважать ее границы в обмен на отказ от ядерного оружия", - пишет Politico, напоминая, что после нападения России на Украину в 2014 году "бессмысленность соглашения" стала очевидной, когда ни один из подписантов не предоставил Украине военных сил для противодействия агрессору.

Переговоры Зеленского и Путина

Как писал УНИАН, во время общения с Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами в Белом доме Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину и договорился о его встрече с президентом Украины.

По данным инсайдеров, Трамп был готов выступить посредником, но Путин настоял, чтобы его первая встреча с Зеленским состоялась тет-а-тет.

По словам государственного секретаря США Марко Рубио, если встреча Зеленского с Путиным пройдет хорошо, далее уже состоится встреча на троих с участием Трампа. Однако сроки обеих встреч пока остаются неизвестными.

